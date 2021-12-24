Артисты мюзикла "Норд-Ост" выступят на "Квартирнике НТВ у Маргулиса"

В субботу, 25 декабря, гостями нового выпуска программы "Квартирник НТВ у Маргулиса" станут артисты знаменитого мюзикла "Норд-Ост" и один из авторов проекта, актёр, гитарист и певец Алексей Иващенко. Начало телеэфира - в 00:15.

В 2021 году первый российский классический мюзикл "Норд-Ост" отмечает своё 20-летие. Артисты мюзикла исполнят в программе "Арию Кати", "Капитаны собственной судьбы" и "Увертюру", а в финале "Квартирника НТВ у Маргулиса", на произведении "Это - любовь!", на сцену полетят белые бумажные самолетики - старая "нордостовская" традиция.