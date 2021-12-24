Овен
Если попытаетесь извлечь пользу из того, что создали другие, то убытков вам не миновать.
Телец
Старайтесь поддерживать мир и спокойствие в общении, и тогда окружающие станут оберегать вас от неприятностей.
Близнецы
Вы можете не очень хорошо себя чувствовать, это заставит вас избегать общения и с близкими людьми.
Рак
Стратегические решения вам лучше принимать самостоятельно, а тактику обсуждать с коллегами.
Лев
Вы получите очень выгодные предложения. Важно правильно ими распорядиться.
Дева
Высока вероятность, что ваши старые приемы и методы могут оказаться неэффективными.
Весы
Вам будет важно знать, как партнеры оценивают ваши действия, и вы станете полностью доверять их мнению.
Скорпион
Многое будет вас не устраивать в том, что происходит вокруг, и вы можете начать бороться с ветряными мельницами.
Стрелец
В чужом глазу вы будете видеть соринку, не замечая бревна в своем собственном. Не беритесь за реализацию непосильных дел.
Козерог
Доверие станет на этой неделе главным ключом к удачному сотрудничеству.
Водолей
Многим из вас станет очень сложно контролировать свои чувства. Слез и вспышек беспричинного гнева не избежать.
Рыбы
Вам лучше отказаться от участия в коллективных и партнерских делах и все время посвятить решению личных дел.