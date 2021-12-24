Овен

Если попытаетесь извлечь пользу из того, что создали другие, то убытков вам не миновать.

Телец

Старайтесь поддерживать мир и спокойствие в общении, и тогда окружающие станут оберегать вас от неприятностей.

Близнецы

Вы можете не очень хорошо себя чувствовать, это заставит вас избегать общения и с близкими людьми.

Рак

Стратегические решения вам лучше принимать самостоятельно, а тактику обсуждать с коллегами.

Лев

Вы получите очень выгодные предложения. Важно правильно ими распорядиться.

Дева

Высока вероятность, что ваши старые приемы и методы могут оказаться неэффективными.

Весы

Вам будет важно знать, как партнеры оценивают ваши действия, и вы станете полностью доверять их мнению.

Скорпион

Многое будет вас не устраивать в том, что происходит вокруг, и вы можете начать бороться с ветряными мельницами.

Стрелец

В чужом глазу вы будете видеть соринку, не замечая бревна в своем собственном. Не беритесь за реализацию непосильных дел.

Козерог

Доверие станет на этой неделе главным ключом к удачному сотрудничеству.

Водолей

Многим из вас станет очень сложно контролировать свои чувства. Слез и вспышек беспричинного гнева не избежать.

Рыбы

Вам лучше отказаться от участия в коллективных и партнерских делах и все время посвятить решению личных дел.