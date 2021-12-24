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24.12.2021 06:50
Рубрика: В мире

Авиакомпании США отменили рейсы из-за массового заражения сотрудников

Текст: Максим Макарычев

Американские авиакомпании United Airlines и Delta Air Lines были вынуждены отменить более двухсот рейсов в канун праздника из-за массового заражения COVID-19 членов летных экипажей и других работников. United отменила 120 рейсов, запланированных на пятницу, а базирующаяся в Атланте Delta заявила, что аннулировала около 90 рейсов, сообщает Reuters.

Фото: AP Photo
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Обе компании заявили, что связываются с пассажирами для того, чтобы они не застряли в аэропортах. В заявлении United Airlines отмечается, что резкий рост числа случаев заражения "омикроном" по всей стране на этой неделе оказал прямое влияние на летные экипажи и диспетчеров. Delta заявила, что исчерпала все возможности и ресурсы, включая изменение маршрутов и замену самолетов и экипажей для выполнения запланированных полетов, прежде чем отменить авиарейсы. Перевозчик сослался на потенциальную ненастную погоду и влияние "омикрон"-штамма.

Несколькими днями ранее гендиректор Delta Эд Бастиан, сославшись на заражение персонала, попросил главу Центров США по контролю и профилактике заболеваний сократить с 10 до 5 дней сроки карантина для полностью вакцинированных людей, которые переболели COVID-19. Эту просьбу поддержали американские гражданские авиакомпании, а также торговая группа, представляющая интересы крупных грузовых и пассажирских перевозчиков США.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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