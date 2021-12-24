Чувствительные протезы рук помогут пользоваться смартфоном

Комфортная городская среда подразумевает окружающую обстановку и условия, в которых все имеют равные возможности и эквивалентный доступ к городским благам. Современные технологии предоставляют нам ресурсы решить практически любую возникающую проблему "в один клик". Быстрая доставка товаров на дом, вызов такси, управление микроклиматом в собственной квартире или связь с экстренными службами - все это можно реализовать с помощью смартфона. Но что делать, если человек лишен физической возможности пользоваться мобильным устройством?

Компании "Моторика" и OCSiAl (портфельная компания Группы "РОСНАНО") озаботились этой проблемой и разработали протезы, с возможностью взаимодействовать с сенсорными экранами. Подобная разработка улучшит качество жизни сотням тысяч людей с отсутствием рук, как в нашей стране, так и во всем мире.

Сегодня в мире более 1,5 млн людей необходимы протезы рук. В России таких более 50 тысяч человек, в Европе - около 200 тысяч, в Индии и Китае - более 700 тысяч. При этом лишь 20% из них пользуются протезами и всего лишь 2-5% используют современные функциональные бионические протезы.

В зависимости от ситуации люди используют косметические или функциональные протезы. Косметические протезы выполняют только одну задачу - скрывают травму руки. Функциональные тяговые протезы управляются за счет механической тяги при движении лучезапястного или локтевого суставов. Бионические, другая разновидность функциональных протезов, оснащены специальными датчиками, которые считывают сигнал при сокращении мышц, затем сигнал обрабатывается и преобразуется в движение - схват.

Люди, лишенные верхних конечностей, сталкиваются с множеством проблем. Это и некорректная реакция окружающих на их внешний вид, сложности коммуникации, невозможность выполнять простые движения и жесты. В такой ситуации нужна многосторонняя поддержка: медицинская и социальная помощь, в том числе - создание более комфортной городской и социальной среды, принятие своих особенностей самим человеком и его окружением.

Фото: предоставлено компанией "Моторика"

Общий тренд, которому следуют разработчики средств реабилитации, - создание максимально удобных протезов, что предполагает расширение функционала и улучшения системы управления. Перспективное направление здесь - это инвазивная микроэлектроника, то есть подключение к мышцам или нервным окончаниям человека. Эта задача будет решена в горизонте 5-10 лет, поскольку уже сейчас активно проводятся исследования в этой области. Появление протеза с функционалом, близким к живой руке, - важный шаг в сфере социальной реабилитации людей.

Дополнительные возможности

Российские стартапы также принимают активное участие в подобных разработках. Среди них - компания "Моторика", которая с 2016 года занимается разработкой и производством тяговых и бионических протезов рук для детей и взрослых, а также создает экосистему для пользователей различных технических средств реабилитации. С 2016 года компания произвела более 3000 протезов для более чем 1000 пользователей в 12 странах мира. В портфеле компании - уникальные случаи протезирования детей, которым ранее отказывали из-за сложности травмы ввиду отсутствия подходящих решений. Важно отметить, что специалистам "Моторики" удалось создать качественные модели протезов, соответствующие самым высоким стандартам отрасли.

В 2018 году для продолжения своих разработок "Моторика" получила инвестиции Дальневосточного фонда высоких технологий, созданного при участии Группы "РОСНАНО". К настоящему моменту компания выстроила вокруг своей продукции полноценную экосистему для общения и своевременного сервисного обслуживания. Сейчас компания готовит революционное технологическое обновление, которое позволит сделать протез чувствующим.

Протезы "Моторики" снабжены электропроводящими силиконовыми накладками-напальчниками из силикона с графеновыми нанотрубками TUBALL компании OCSiAl, которые передают электротоки человеческого тела. Причем они устанавливаются на протезы "Моторики" даже в базовых комплектациях. Такие протезы позволяют пользоваться смартфонами и планшетами. Появление этой новой опции на цену российских изделий не повлияло, и по сравнению с зарубежными аналогами они стоят в 10-15 раз меньше.

У компании амбициозные планы: через 3-4 года "Моторика" планирует сделать чувствующие протезы доступными всем. Получить уникальный протез можно будет по ОМС.

Протезы "Моторики" уже используют более тысячи людей из 12 стран мира. Компания растет примерно на 150% в год, а некоторое время назад привлекла 400 млн рублей инвестиций.

Фото: предоставлено компанией OCSiAl

Уникальный аддитив

Создание "сенсорных" протезов стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией OCSiAl, крупнейшим производителем графеновых нанотрубок. Этот уникальный аддитив используется для улучшения свойств обычных материалов. По форме графеновые нанотрубки напоминают длинный человеческий волос, но в 50 тысяч раз тоньше. Минимальная эффективная концентрация, необходимая для улучшения свойств материалов, составляет 0,01%. Уникальное сочетание высокой электропроводности, малого веса и высокой прочности открывает колоссальные возможности для множества индустрий, от автопрома до строительства.

OCSiAl - крупнейший в мире производитель графеновых нанотрубок. Компания была основана в 2010 году. Стоимость трубок тогда составляла в районе 150 тысяч долларов за килограмм, и производились они только в лабораторных масштабах. В 2011 году OCSiAl получил инвестиции "РОСНАНО", построил установку для синтеза, и процесс пошел. В 2019 году компания была признана "единорогом", то есть быстрорастущим стартапом с капитализацией более 1 млрд долларов. Стоит также отметить, что первую значимую поддержку OCSiAl оказал Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы "РОСНАНО".

Сегодня свыше 1500 компаний по всему миру разрабатывают новые продукты с нанотрубками производства OCSiAl. Одна из сфер применения - протезирование. Возможно, это не самый глобальный рынок, однако трудно переоценить его социальное значение. Новая разработка, скорее всего, получит дальнейшее развитие, а значит, появятся новые полезные устройства и приспособления для улучшения жизни.