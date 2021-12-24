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24.12.2021 14:15
Рубрика: Экономика

Депутаты предложили сделать льготную ипотеку бессрочной

Текст: Марина Трубилина

Сделать бессрочной программу льготной ипотеки предложили депутаты Госдумы. Об этом говорилось на пресс-конференции в "Известиях" об итогах работы и планах на 2022 год комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Фото: Павел Лисицин/РИА Новости
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Сейчас срочная льготная ипотека создает ажиотажный спрос на жилье, отметил первый зампредседателя комитета Владимир Кошелев. Население не копит на жилье, а старается покупать, пока действует льготная ипотека. Для стабилизации спроса и предложения в 2022 году и далее необходимо ввести бессрочную льготную ипотеку, считает он. Она должна выдаваться по ставке не более 5% и касаться только массового доступного жилья. Это уберет ажиотажные настроения населения в покупке жилья, стабилизирует цены на недвижимость и в то же время простимулирует застройщиков наращивать темпы строительства в долгосрочном режиме.

Программа льготной ипотеки была запущена весной 2020 года для поддержки строительной отрасли в пандемию. Кредиты выдавали под 6,5%. Программа действовала до 1 ноября 2020 года, затем была продлена до 1 июля 2021 года. С июля она действует на новых условиях: ипотеку выдают под 7%, а максимальная сумма кредита снижена до 3 млн рублей. Программа должна завершиться к 1 июля 2022 года.

Недавно о намерениях Минстроя увеличивать меры поддержки по ипотеке для отдельных категорий граждан заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Жилье для них должно стать доступнее. С учетом повышения ключевой ставки стоимость проектного финансирования в дальнейшем будет дорожать, отметил Стасишин, это не может не отразиться на стоимости жилья. Поэтому Минстрой также будет предлагать дополнительные меры поддержки застройщиков, которые занимаются проектами в рамках комплексного развития территорий.

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