Детей разрешат лечить препаратами офф-лейбл

При лечении детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями разрешат использовать лекарственные препараты, которые уполномоченные органы еще не утвердили для применения по определенным показаниям (так называемые препараты "офф-лейбл"). Такой закон сенаторы одобрили на заседании 24 декабря.

В системе обязательного медицинского страхования можно будет использовать препараты офф-лейбл для лечения детей с онкологическими, гематологическими и тяжелыми орфанными заболеваниями. Перечень соответствующих заболеваний и состояний, а также критериев соответствия в отношении применяемых лекарственных препаратов установит правительство.

Для лечения детей будут использовать только те препараты офф-лейбл, которые уже включены в клинические рекомендации или стандарты оказания медпомощи. При этом подросток, который достиг 18-летнего возраста, сможет продолжить лечение в детском центре до 21 года.