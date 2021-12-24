Доклады Михаилу Горбачеву о народном волеизъявлении публикуются впервые

17 марта 1991 года состоялся единственный в истории СССР референдум: руководство страны возложило на народ "историческую ответственность за судьбу Союза ССР". К этому времени от трещавшего по швам союза социалистических республик, провозгласивших суверенитет в 1988-1990 годах, окончательно откололась Прибалтика.

В этих условиях 24 декабря 1990 г. Съезд народных депутатов СССР по инициативе первого и последнего президента СССР М.С. Горбачева принял решение о проведении в каждой республике народного голосования по вопросу:

"Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?"

Март 1991 года. Михаил Горбачев перед записью телевизионного обращения. Фото: ТАСС

От участия отказались Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения и Молдова.

В остальных девяти республиках наблюдалась высокая явка - порядка 80%; подавляющее большинство - 76,4%, ответило "Да".

Постановление Верховного совета СССР провозглашало решение, принятое на референдуме, окончательным. Тем сильней было разочарование граждан, когда этим решением пренебрегли в декабре 1991-го...

О ходе проведения референдума и реакции мировой общественности президента СССР незамедлительно информировали сотрудники Отдела национальной политики и Международного отдела ЦК.

"Родина" впервые публикует аналитические доклады Горбачеву из фонда Аппарата ЦК КПСС.

Отчет Отдела национальной политики ЦК КПСС "О ходе проведения референдума о новом Союзном государстве"

17 марта 1991 г.

В соответствии с полученной информацией от республиканских и областных партийных комитетов различных регионов страны уровень активности населения в проведении референдума достаточно высок.

В Узбекской ССР голосование идет активно в спокойной обстановке. Проголосовало 69,2 процента избирателей, включенных в списки. В Наманганской, Хорезмской, Андижанской областях этот показатель составил соответственно 80,6, 80,0 и 78,1 процента. В целом по республике из 6848 участков голосование закончилось на 146. В Таджикской ССР проголосовало 63,2 процента избирателей, Киргизской ССР - 60 процентов, в Туркменской ССР - 69,8 процента.

В Казахской ССР активность избирателей на 10-15 процентов выше предыдущих кампаний. В республике проголосовало 52 процента избирателей. Наиболее активно этот процесс происходит в Талды-Курганской области, здесь проголосовало 75,4 процента избирателей. В Алма-Атинской, Джамбульской, Кокчетавской, Тургайской областях проголосовало от 62 до 65 процентов избирателей. В Карагандинской области - 46,6 процента. На 44 участках из 10 499 голосование закончилось.

Результаты Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. Фото: РИА Новости

В Азербайджане референдум проводится на всей территории республики, работает около четырех тысяч участков для голосования, в списки включено 3,9 млн человек, в т.ч. по районам республиканского подчинения - 3,6 млн, в Нахичеванской АССР - 250 тыс. и НКО - 80 тыс. Работает 25 участков для голосования в воинских подразделениях, здесь примут участие 63 тыс. человек военнослужащих и членов их семей, 90 процентов из них уже проголосовали. Всего в республике проголосовало 35 процентов избирателей.

Тех, кто ответил утвердительно, - подавляющее большинство.

В Армянской ССР референдум проводится только в воинских подразделениях. Здесь создано 129 участков, на которых проголосуют 42 тыс. человек военнослужащих и членов их семей, 96 процентов из них уже проголосовали. На участках в воинских частях в республике проголосовали 585 гражданских лиц по дополнительному списку.

В Грузинской ССР референдум проводится в Абхазской АССР, Юго-Осетинской автономной области и воинских подразделениях. В Абхазской АССР создано 288 участков, где должно проголосовать 345 тыс. человек. Каждый участок контролируется представителями блока партий "Круглый стол - свободная Грузия". Отмечается высокая активность в городах Сухуми, Ткварчели. В Абхазской АССР проголосовало 40 процентов избирателей. В воинских подразделениях в Грузии проголосовало 90 процентов военнослужащих и членов их семей. В Азербайджане, Армении, Грузии на участках в воинских частях проголосовало 6 тыс. человек гражданского населения по дополнительным спискам.

В Молдове в районах организованного голосования на избирательных участках было 70 процентов граждан, включенных в списки (около 400 тыс. чел.). В Приднестровских и Гагаузских районах голосование проходит спокойно. Сюда подъезжают для голосования граждане других районов. В г. Кишиневе продолжается блокада избирательных участков, при этом используются экстремистские элементы. Органы МВД республики, решая якобы задачу по поддержанию общественного порядка, по сути блокируют избирательные участки воинских подразделений от посещения их гражданскими лицами. В некоторые военкоматы поступили просьбы от жителей населенных пунктов предоставить им урны для голосования. Узнав об этом Президент республики М. Снегур дал телеграмму на места о прекращении подобных действий.

Практически каждый участок находится под контролем активистов Народного Фронта Молдовы. Там, где не удается блокировать избирательные участки, ведется подсчет и пофамильный учет граждан, принимающих участие в голосовании.

В Украинской ССР проголосовало около половины населения. Наблюдается высокая активность в сельской местности, жесткий контроль за ходом референдума ведут оппозиционные Компартии Украины силы. Они берут на учет все факты нарушений законодательства о проведении референдума. Есть случаи, когда в обращение поступают поддельные бюллетени.

Голосуем за будущее детей. Фото: ТАСС

В Латвийской ССР в голосовании приняло участие 180,5 тыс. человек, в т.ч. 124,5 тыс. избирателей, включенных в списки. В результате активных действий представителей власти и местных отделений Народного Фронта Латвии 35 избирательных участков были вынесены из помещений и вынуждены продолжать работу в палатках, автобусах и передвижных строительных бытовках. Продолжаются попытки ликвидировать избирательные участки.

В г. Москве в списки для участия в референдуме внесено 6 904 711 избирателей. За работой избирательных комиссий наблюдают представители от общественных организаций, депутаты Моссовета и райсоветов. Среди наблюдателей также представители от районных комитетов КПСС, головных партийных организаций, обеспечивающих проведение референдума на участках. Активно к этой работе подключились территориальные парторганизации. По состоянию на 14.00 проголосовало 35,9 процента избирателей.

Реакция москвичей на проведение референдума в основном сдержанная. Большинство не стремится выражать своего отношения к акции, и на избирательные участки приходят с нормальным, деловым настроением, пониманием того, что участие в референдуме - это их гражданский долг.

В целом обстановка на избирательных участках в городе нормальная. Отмечены лишь отдельные негативные факты попыток повлиять на ход голосования. В Киевском районе на 51 избирательном участке в кабинах для голосования были разбросаны листовки, призывающие сказать "нет" Союзу ССР. В Свердловском районе на отдельных участках предпринята попытка сбора подписей о проведении референдума по вопросу национализации имущества КПСС.

Во всех областях и краях Дальнего Востока вовремя были открыты все избирательные участки, организованно проходило голосование. B голосовании участвовали: в Магаданской области - 35,5 процента населения, Приморском крае - 43,7 процента, Хабаровском - 53,6 процента. В республиках и областях, принявших решение о неучастии в проведении российского референдума, всем желающим была предоставлена возможность получить соответствующие бюллетени.

Референдум проводится в советских учреждениях в 118 странах. По сообщениям посольств референдумы проходят успешно. В Йемене, Бангладеш, Пакистане, Испании 80-85 процентов участников голосовали за сохранение Союза суверенных республик.

Сообщается в порядке информации.

РГАНИ. Ф.5.Оп.104.Д.585.Л.47-50.





Отчет Международного отдела ЦК КПСС "О зарубежных оценках итогов референдума в СССР"

22 марта 1991 г.

Зарубежные оценки итогов референдума вписываются в контекст более широких размышлений о будущем СССР, его геополитической роли. Они также вмонтированы в размышления о том, делать ли ставку Западу - сегодня или в перспективе - на сохранение связей с центральным руководством или же переориентироваться на антикоммунистическую оппозицию и сепаратистские круги в республиках. В этой связи исход референдума рассматривался за рубежом как один из ключевых показателей расстановки сил в Советском Союзе в условиях резкого обострения политической и экономической обстановки, перехода оппозиции к открытому и, видимо, бескомпромиссному противоборству с Центром.

При этом, оценивая перспективы развития обстановки в нашей стране в ближайшие месяцы, западные аналитики приходят к выводу о неизбежности дальнейшей деградации народного хозяйства и, как следствие этого, резкого нарастания социально-политической напряженности. По сообщениям ГРУ ГШ, американское ЦРУ незадолго до референдума подготовило прогноз, согласно которому экономическая катастрофа уже в этом году приведет к социальному взрыву.

Наши доверительные источники сообщают, что разведслужба НАТО прогнозирует пик напряженности в СССР в период с 9 по 16 мая с.г.

I. Ответственные, реалистически мыслящие политические круги за рубежом, прежде всего в Западной Европе, в целом высказывают удовлетворение итогами референдума, рассматривают голосование в пользу сохранения Союза как своего рода мандат, выданный народом советскому руководству на решительные действия по стабилизации в стране, преодолению сложнейших проблем в сфере экономики и межнациональных отношений. Важным фактором, определяющим такую позицию, является озабоченность серьезными негативными последствиями, которыми чреват для Европы (и для всего мира) потенциальный распад СССР. Показательна в этом отношении точка зрения нынешнего и бывшего министров иностранных дел Франции Р. Дюма и Ж. Франсуа-Понсе, которые в своих высказываниях акцентировали мысль о том, что развал СССР приведет к "дестабилизации континента". Эти размышления увязываются с угрожающим развитием обстановки в Югославии и в Чехословакии. Г.-Д. Геншер подчеркнул в этой связи, что "интерес Германии однозначен - стабильность СССР затрагивает всю Европу".

Передовая статья газеты "Правда" с обращением М.С. Горбачева накануне референдума.

В официальных кругах США, по информации совпосольства, весьма настороженно относились к возможности успеха оппозиции. Там распространено опасение того, что "выход на авансцену Ельцина, сопровождаемый деструктивным развитием событий в России и других республиках, вел бы к длительному периоду непредсказуемости, к утрате стабильности в советско-американских отношениях". Положительный результат голосования вносит "ноту успокоения" и в предстоящие в США политические дебаты, в том числе по военному бюджету, частично снимает остроту со все более беспокоящего американцев вопроса о непредсказуемости развития внутриполитической ситуации в СССР.

Итоги референдума, таким образом, безусловно укрепляют позиции тех сил, которые ориентируются на ведение дел преимущественно с Центром и лично М.С. Горбачевым. В Елисейском дворце, по сообщению совпосольства из Франции, считают, что исход референдума "наносит удар по позициям тех кругов, которые готовы переориентироваться на республики".

II. Констатируя успех Центра и лично М.С. Горбачева западные наблюдатели задают вопрос о том, какова будет политика руководства страны в условиях получения им весомой поддержки масс. С известной озабоченностью высказывается мысль о том, что в сложившейся ситуации оно будет "править железной рукой". Отмечается в этой связи, что попытки использования жестких, силовых мер в отношении сепаратистских движений могут лишь укрепить их авторитет, создать их лидерам ореол национальных героев. В то же время гораздо более эффективным методом сохранения Союза может быть укрепление экономических стимулов, противодействующих выходу республик из состава федерации. Подчеркивается одновременно заинтересованность Запада в том, чтобы, получив мандат доверия, Центр сочетал бы укрепление стабильности и наведение порядка в стране с продолжением политики реформ, хотя бы и в ее "умеренном варианте".

III. Вместе с тем, по мнению ряда зарубежных наблюдателей, исход референдума как бы фиксирует сложившееся равновесие сил между Центром и оппозицией. Рассматривая референдум через призму противоборства "демократов" и коммунистов, Ельцина и Горбачева, зарубежные аналитики отмечают, что голосование не выявило абсолютного победителя. Поэтому каждая из сторон может объявить о своем успехе. Это свидетельствует о глубоком политическом кризисе в стране, отражает неоднозначную картину взаимодействия демократических, консервативных, сепаратистских и этнических сил в ней.

М.С. Горбачев - Б.Н. Ельцин: у каждого своя правда. Фото: Getty Images

IV. В этой связи за рубежом внимательно следят за эволюцией оппозиции, ее шансами на успех, высчитывают возможные последствия победы "демократических сил" с точки зрения интересов соответствующих государств. Все более рельефно проявляется критическая оценка лидеров оппозиционных сил, прежде всего Б.Н. Ельцина.

Отражая эти настроения, министр иностранных дел Италии Дж. Де Микелис заметил: "Ельцин метит на пост Горбачева. Различий в их политических курсах я не вижу. Зато я вижу рискованные попытки Ельцина поставить СССР на грань развала, а следовательно, открыть ворота Кремля военным... СССР - огромная и сложная страна, реформы там должны проводиться постепенно. Дестабилизация СССР была бы трагедией, а Ельцин провоцирует ее".

Весьма важно, подчеркивают испанские советологи, чтобы Запад не обманывался "этикетками консерваторов и демократов в СССР", а исходил из того, что М.С. Горбачев, а не его "критики из лагеря радикальной оппозиции, которые ведут себя непоследовательно и могут причинить много вреда как собственной стране, так и всему миру", способен претворить в жизнь построение провозглашенного им правового государства.

Такие настроения, однако, не означают, что на Западе, в том числе и в достаточно ответственных кругах, могут отказаться от поддержки антикоммунистической оппозиции в СССР. Скорее линия Запада будет заключаться в том, чтобы, с одной стороны, поддерживая усилия Центра и М.С. Горбачева по стабилизации положения в стране, сохранять открытыми каналы влияния на оппозицию. "Управляемый противовес" Центру призван служить своеобразным рычагом давления на союзное руководство в тех случаях, когда оно во внутренней или внешней политике выйдет за рамки, соответствующие интересам Запада. "Американцы должны испытывать облегчение, узнав об этих неоднозначных результатах, - пишет "Нью-Йорк таймс", - поскольку они не заинтересованы ни в развале Советского Союза, ни в создании федерации, навязанной Москвой".

V. В связи с референдумом активизировалась деятельность эмигрантских групп и идеологических центров, выступающих с антикоммунистических и антисоветских позиций. Это нашло свое выражение и в форме многочисленных вояжей соответствующих представителей, зарегистрированных попыток с их стороны манипулировать мнением людей. Проявилась линия не просто на вмешательство в наши внутренние дела безответственных зарубежных кругов, делающих ставку на развал Советского Союза, но и на смыкание их усилий в этом направлении с действиями внутренних оппозиционных сил, использовавших пропагандистскую и иную поддержку из-за рубежа для прицельной обработки населения в кампании против Президента СССР.

Для многочисленных публикаций такого рода характерно не столько отражение существующего положения дел, сколько формирование общественного мнения как за рубежом, так и в СССР относительно происходящих в стране процессов.

В настоящее время главной целью этой пропагандистской кампании является принижение и искажение политического значения референдума. Обыгрывается тот факт, что ряд республик изменил формулировку референдума, а 6 республик вообще отказались участвовать в нем. Навязывается вывод, будто идея сохранения Союза не получила подавляющей поддержки. Всячески раздуваются антикоммунистические настроения.

Особо выделяется тезис о том, что в результате российского референдума Ельцину удалось набрать "дополнительные очки". С уверенностью высказывается мнение, что он, вероятно, станет президентом России (хотя есть и весьма сдержанные суждения на этот счет). Подчеркивается, что избрание его на этот пост позволило бы ему на равных соперничать с Президентом СССР.

VI. Весьма положительно оцениваются итоги референдума друзьями. Член политкомиссии ЦК Компартии Испании Л. Кабо заявил в беседе, что успех референдума не только окажет позитивное воздействие на обстановку в Советском Союзе, но и усилит позиции коммунистов и вообще левых сил в Испании и других европейских странах. Ж. Марше в специальном заявлении по крупнейшему французскому радио "Франс-Энтер" подчеркнул, что итоги референдума - это личный успех М.С. Горбачева, который после двухлетнего периода отсутствия должного порядка в стране возвращается к первоначальной концепции перестройки и стремится консолидировать союз социалистических республик.