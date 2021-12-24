Экс-сотрудник СБУ сообщил о британских наемниках на Украине

Специалисты из Великобритании помогают Киеву построить военно-морскую базу на юге Украины. Такое заявление сделал экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

"Британцы, которые плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве", - сообщил он РИА Новости.

Прозоров отметил, что среди британцев есть специалисты по логистике и строительству, а также члены ЧВК, занимающиеся их охраной. Бывший сотрудник СБУ не смог назвать численность подданных Великобритании.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал о нахождении на территории Украины бойцов американских ЧВК.