Эксперты назвали главные причины подорожания хлеба

Повышение цен на хлеб вызвано ростом затрат производителей на коммунальные услуги, транспорт, неравномерным уровнем конкуренции на рынке, считают в Российской Гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК). В Российском союзе пекарей к этим причинам добавляют ограниченное предложение зерна на рынке на данный момент и риски отмены господдержки хлебопеков.

По данным Росстата, с января по ноябрь 2021 года средние потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов выросли на 8,9%, на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной - на 8,2%. За двенадцать месяцев (ноябрь 2021 года к ноябрю 2020 года) рост составил 10,2% и 10,3% соответственно. При этом потребительские цены на продовольственные товары за этот период выросли больше - на 10,8%, приводят данные в Российской Гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК). Там считают, что повышение цен связано в основном с затратами производителей и продавцов на коммунальные услуги и транспортные расходы, а также неравномерным уровнем конкуренции на рынке хлебопечения. При этом, по оценке президента РОСПиК Юрия Кацнельсона, предложение муки на российском рынке превышает спрос.

"Для полноценного функционирования рынка хлебопечения необходимо 18−20 млн тонн зерна. Такой объем зерна, даже с учетом экспорта, у нас в стране имеется", - говорит эксперт.

Президент Российского союза пекарей Алексей Лялин согласен, что зерна в стране более чем достаточно для производства муки и хлеба. Но в данный момент аграрии придерживают продажи зерна в надежде на увеличение его стоимости в дальнейшем - так они хотят компенсировать возросшие затраты на оплату труда, топливо и многое другое. Поэтому сейчас на рынке наблюдается ограниченное предложение зерна, говорит Лялин, что толкает цены на конечную продукцию вверх. Кроме того, у самих хлебопеков выросли затраты на все ингредиенты в среднем на 56%, а, например, упаковка подорожала вдвое. Также производители вынуждены повышать зарплаты сотрудникам - в разных регионах дефицит кадров составляет от 25% до 48%.

Алексей Лялин напоминает, что отчасти сдержать рост цен на массовые сорта хлеба в этом году помогли субсидии хлебопекам в размере двух тысяч рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий. В регионах к этой федеральной субсидии добавляли и свои. При этом предприятие, получившее компенсацию, должно было зафиксировать цены на свою продукцию. Но в 2022 году такая мера может быть отменена, поэтому рост цен на хлеб неизбежен - так же как на все другие товары уже по причине инфляции, говорит Лялин.

Ранее "Известия" со ссылкой на доклад Минсельхоза в правительстве сообщили о том, что цены производителей на муку могут вырасти до начала февраля на 2,9% по отношению к ноябрю, до 24,6 тысячи рублей за тонну, цены на подсолнечное масло вырастут к 26 января на 1% по отношению к ноябрю, до 93 тысяч рублей за тонну. В связи с этим ожидается увеличение стоимости хлеба.

Сейчас цены производителей на муку и хлеб практически стабилизировались, отмечается их незначительное повышение, рассказали в Минсельхозе.

"Между тем негативное влияние на ценовую динамику будет оказывать продолжающийся рост затрат отечественных производителей из-за удорожания коммунальных услуг, логистики, упаковки и других составляющих себестоимости. Дополнительным фактором риска также является возможное увеличение стоимости пшеницы на мировом рынке из-за низкого урожая в странах северного полушария", - пояснили в ведомстве.