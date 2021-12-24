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24.12.2021 16:49
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, как пожаловаться в страховую медорганизацию

Текст: Елена Манукиян
Если у пациента есть подозрения, что его права нарушены, то он может обратиться в свою страховую медорганизацию, напомнили во Всероссийском союзе страховщиков. Там пациента не только проконсультируют, но и при необходимости помогут решить вопрос о госпитализации, приеме у врача-специалиста, пояснили эксперты.
Фото: Тарас Литвиненко/ РИА Новости Фото: Тарас Литвиненко/ РИА Новости
Фото: Тарас Литвиненко/ РИА Новости

Для того, чтобы связаться со своей страховой компанией, надо посмотреть на своем медицинском полисе ОМС, в какой страховой компании вы застрахованы. Возможно, там сразу будет указан телефон, по которому можно обратиться с вопросами. Если телефон на полисе не указан, то телефон кол-центра можно узнать на сайте страховой компании. Необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему, или отправить обращение через форму сайта. После этого страховой представитель свяжется с медицинской организацией или с органом управления здравоохранением для решения проблемы.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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Между тем, во Всероссийском союзе страховщиков отмечают рост жалоб россиян в страховые медицинские организации на доступность и качество медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования. Только в октябре 2021 года число жалоб по территориальным программам ОМС с учетом обращений по лечению коронавируса превысил 140 тысяч, а без учета COVID-19 - 113,9 тысячи.

Эксперты напомнили, что в 2022 году медицинские организации продолжат работать по временным правилам из-за коронавируса. Это значит, что плановая госпитализация будет проводится исключительно при наличии направления, выданного лечащим врачом той медицинской организации, к которой пациент прикреплен.

"Перенос плановых видов медпомощи возможен только в тех случаях, когда это позволяет состояние пациента", - уточнила член Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Надежда Гришина. Экстренная медицинская помощь по-прежнему должна оказываться в полном объеме и безотлагательно, подчеркнула она.

Кроме того, временный порядок включает обязательное тестирование пациентов на коронавирус перед госпитализацией, размещение их в отдельных боксах до получения результатов анализов, регламентирует схемы маршрутизации пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией, а также определяет оказание первичной медпомощи пациентам с подозрениями на коронавирус на дому. Посещения пациентов, находящихся на стационарном лечении, останутся под запретом.

Экономика Страхование Реформа системы медицинского страхования

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