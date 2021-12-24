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24.12.2021 09:40
Рубрика: Общество

Электронные рецепты полностью заменят бумажные в 2023 году

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 293(8644)
C 2023 года выписывать рецепты врачи будут только в электронной форме, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Цифровой документ упростит выдачу рецептурных препаратов и решит проблему распознания и неоднозначной трактовки письменных рецептов. Фото: Photoxpress Цифровой документ упростит выдачу рецептурных препаратов и решит проблему распознания и неоднозначной трактовки письменных рецептов. Фото: Photoxpress
Цифровой документ упростит выдачу рецептурных препаратов и решит проблему распознания и неоднозначной трактовки письменных рецептов. Фото: Photoxpress

По ее словам, подделать такой документ не получится, и человек не сможет по одному и тому же рецепту получить лекарство несколько раз.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Суть электронного рецепта в том, чтобы сохранить информацию о лечении, которое врач назначил пациенту. Он создается в медицинской информационной системе врача, подписывается его усиленной квалифицированной электронной подписью и передается по защищенным каналам. Через них его увидит фармацевт, к пациенту он поступит в личный кабинет на портале госуслуг, кроме того, сведения о нем будут доступны Росздравнадзору, который всегда сможет проверить, соответствует ли выписанный препарат требованиям клинических рекомендаций.

Получить лекарство по электронному рецепту можно несколькими способами: например, показать QR-код на лекарство в приложении на мобильном телефоне, по бумажному дубликату (это распечатка рецепта, на которой есть вся информация о назначении и уникальный QR-код), а также продиктовав номер своего СНИЛСа, рассказали "РГ" в компании "Медиката", которая разработала одну из платформ для системы электронных рецептов.

"Цифровой документ существенно упростит выдачу рецептурных препаратов и, что особенно важно, решит проблему распознания и неоднозначной трактовки письменных рецептов", - говорит коммерческий директор аптечной сети "Радуга" (Свердловская область и Краснодарский край) Елена Алексеева. В пилотном режиме электронные рецепты уже полностью внедрены в клиниках и аптеках Белгородской области, частично - в Москве, Московской и Нижегородской областях, Санкт-Петербурге.

Отпуск лекарств в аптеках по электронным рецептам - одно из условий для дистанционной продажи рецептурных лекарств.

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости
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Прорабатывается вопрос о бесплатной доставке льготных лекарств с участием "Почты России", оплачивать ее планируется из средств, предусмотренных на обязательное медстрахование, рассказали в Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки).

После легализации дистанционной торговли рецептурными препаратами доля продаж лекарств через интернет может увеличиться в три раза, считает глава евразийского бизнес-подразделения фармацевтической компании "Босналек" Валентина Бучнева.

Общество Здоровье Программа "Электронная Россия"

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