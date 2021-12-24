Электронные рецепты полностью заменят бумажные в 2023 году

C 2023 года выписывать рецепты врачи будут только в электронной форме, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

По ее словам, подделать такой документ не получится, и человек не сможет по одному и тому же рецепту получить лекарство несколько раз.

Суть электронного рецепта в том, чтобы сохранить информацию о лечении, которое врач назначил пациенту. Он создается в медицинской информационной системе врача, подписывается его усиленной квалифицированной электронной подписью и передается по защищенным каналам. Через них его увидит фармацевт, к пациенту он поступит в личный кабинет на портале госуслуг, кроме того, сведения о нем будут доступны Росздравнадзору, который всегда сможет проверить, соответствует ли выписанный препарат требованиям клинических рекомендаций.

Получить лекарство по электронному рецепту можно несколькими способами: например, показать QR-код на лекарство в приложении на мобильном телефоне, по бумажному дубликату (это распечатка рецепта, на которой есть вся информация о назначении и уникальный QR-код), а также продиктовав номер своего СНИЛСа, рассказали "РГ" в компании "Медиката", которая разработала одну из платформ для системы электронных рецептов.

"Цифровой документ существенно упростит выдачу рецептурных препаратов и, что особенно важно, решит проблему распознания и неоднозначной трактовки письменных рецептов", - говорит коммерческий директор аптечной сети "Радуга" (Свердловская область и Краснодарский край) Елена Алексеева. В пилотном режиме электронные рецепты уже полностью внедрены в клиниках и аптеках Белгородской области, частично - в Москве, Московской и Нижегородской областях, Санкт-Петербурге.

Отпуск лекарств в аптеках по электронным рецептам - одно из условий для дистанционной продажи рецептурных лекарств.

Прорабатывается вопрос о бесплатной доставке льготных лекарств с участием "Почты России", оплачивать ее планируется из средств, предусмотренных на обязательное медстрахование, рассказали в Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки).

После легализации дистанционной торговли рецептурными препаратами доля продаж лекарств через интернет может увеличиться в три раза, считает глава евразийского бизнес-подразделения фармацевтической компании "Босналек" Валентина Бучнева.