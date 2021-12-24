ФАС призвала не менять механизм демпфера для рынка топлива в 2022 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила ряд предложений по стабилизации цен на рынке топлива в 2022 году. Речь идет в том числе об увеличение норматива продаж топлива на бирже, а также о предложении сохранить механизм демпфера в действующем виде. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции глава службы Максим Шаскольский.

Он напомнил о том, что антимонопольное ведомство совместно с Минфином и Минэнерго в этом году приняли ряд мер по стабилизации цен на топливо. По словам Шаскольского, аналогичные предложения подготовлены и на следующий год. Среди них есть предложение об увеличении объема продаж топлива на бирже. Второе предложение - корректировка демпфирующего механизма. Это когда бюджет доплачивает нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен, компенсируя их потери от ограничения экспорта, и наоборот - изымает часть доходов компаний, когда работа на внутренний рынок оказывается выгоднее.

"Есть предложение зафиксировать тот уровень индикативной цены демпфера, который сейчас существует, и не изменять его на следующий год. Отклонения от этой цены снизить до 10%", - сказал глава ФАС, чьи слова передает ТАСС.

Максим Шаскольский пояснил, что все эти механизмы направлены на то, чтобы защитить внутренний рынок от влияния мировых трендов. Он также напомнил, что решение по механизму демпфера принимает Минфин.

Ранее в ФАС сообщили, что ожидают снижения темпов роста розничных цен на бензин в оставшиеся дни декабря из-за падения цены в опте. В частности, замглавы ФАС Виталий Королев пояснил, что продажа бензина на АЗС в настоящий момент стала выгодной, а заправки вышли на достаточно высокий уровень маржинальности.