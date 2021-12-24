Французские пользователи посоветовали главе МИД ФРГ перестать думать о России

Читатели французской газеты Le Figaro посоветовали министру иностранных дел Германии Анналене Бербок перестать думать о России и заняться проблемами в энергетике.

"Она беспокоится. А недостача российского газа для работы тепловых электростанций ее не беспокоит?", - написал один из пользователей в комментариях к статье, в которой Бербок выражает обеспокоенность в связи с последними заявлениями властей РФ.

Другие читатели отмечают, что новый немецкий министр еще слишком молода и неопытна, поэтому использует агрессивную риторику. Кроме того, пользователи выразили солидарность с опасениями Москвы.