Где находится красный флаг СССР, спущенный в Кремле 25 декабря 1991 года

Ровно 30 лет назад, 25 декабря 1991 года, символически закончилась великая советская империя: красное полотнище с серпом и молотом было спущено в 19 часов 35 минут. В 19.45 над Кремлем взвился триколор как символ новой России.

У кого-то обвалилось само пространство жизни: не стало страны, в которой они родились. И сегодня немало людей, которые убеждены: спуская красный флаг, спустили за пятак самое дорогое - независимость страны, ее мощь и культуру, бесплатное образование и здравоохранение. А для кого-то, наоборот, это - без фанфар и литавр - прорыв в будущее, деловитый проход к решительным действиям вместо болтовни - к отпуску цен, правительству Гайдара, рыночной экономике, полным прилавкам и открытому миру. Как говорят великие политики, кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца, но кто хочет его восстановить, у того нет головы.

По зову сердца мы решили узнать, где сейчас находится последний стяг великой империи: писали в Госархив РФ, в Ельцин-центр, звонили в Музей современной истории России… Даже отчаялись: крупный действующий политик тех времен дал понять: ищите в чьей-нибудь частной коллекции. После почти детективных поисков ответ нашли у директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина.

И вот перед нами - огромный красный флаг с аппликацией в форме серпа и молота в верхнем углу. Свидетель трагического конца сильной державы, обтрепавшийся на сильном ветру с Москвы-реки…

Алексей Константинович, история не прощает небрежного отношения к деталям. Поэтому уточните, когда и как флаг попал к вам? Это тот самый флаг с исторических фото, сделанных 25 декабря в 19.35?

Алексей Левыкин: В тот вечер спустили два флага. Первый развевался над первым корпусом Кремля, над резиденцией президентов СССР и РСФСР. Именно его и запечатлели фотографы. А второй - был над зданием Совета министров. Это 14-й корпус, которого уже не существует.

Это сейчас законодательно все про знамя прописано: и размер, и статус, и ситуации, когда его поднимают. Допустим, президентский штандарт - только если в Большом Кремлевском дворце находится президент.

А 30 лет назад таких правил не существовало. Флаг испытывал очень большие нагрузки: ну представьте себе, снег, дождь, жесткие ветра со стороны реки. Поэтому был запас флагов. Во всяком случае, в Историческом музее их хранится два. Который вы видите - тот самый, символический. Он был нам передан в марте 1992 года. Есть и официальный документ - акт передачи из Управления делами Кремля, которое отвечало за всю хозяйственную деятельность на его территории. А другое знамя поступило в музей несколько позже - когда в состав ГИМ влился в качестве отдела фонд Центрального музея Владимира Ильича Ленина. Этот флаг хранится там. Так что у нас два знамени с флагштоков Кремля.

25 декабря 1991 года со спуском флага закончил свое существование СССР. У многих было тогда чувство прощания с родиной, похожее на то, что испытывали белые эмигранты, покидающие Россию. А что помните вы?

25 декабря 1991 года. Так спускали флаг Советского Союза и поднимали флаг новой России. Фото: ОРТ

Алексей Левыкин: Для меня те события и сегодня - трагедия и катастрофа. Я до сих пор себя ощущаю жителем огромной страны, которая не заканчивается границами современной России. И граждане бывших советских республик мне ближе других иностранцев. Я не согласен с позицией, что Советский Союз был обречен и разваливался в течение многих лет. Ответственность за развал лежит на руководстве страны. Как историку мне хорошо известно, на что способны личности в истории. А Советский Союз доказал свою жизнестойкость годами страшных испытаний.

В какой ряд экспонатов ГИМ вы бы поставили флаг СССР?

Алексей Левыкин: Исторический музей создавался для того, чтобы собирать памятники, которые связаны с главными сюжетами развития нашей страны и государства. Мы храним свидетельства великих эпох, которые существовали и исчезли. А если говорить о флаге, то ряд будет таким. Знаменитый златник Владимира Святого - можно сказать, что это единственный прижизненный его портрет. Перо Александра II, которым было подписано решение об освобождении крестьян. Победные знамена 1812 года. Шинель адмирала Корнилова, обагренная его кровью. Личные вещи Панфилова и Зои Космодемьянской. Вот к такого уровня музейным реликвиям я отнес бы это знамя - символ огромной державы, которая продолжает оказывать влияние на жизнь всего мира, даже исчезнув с карты мира.

Многие говорили, что флаг СССР из Кремля затерялся где-то в частных руках…

Алексей Левыкин: Он перед вами. Главное, что флаг сохранили. И мне было очень приятно увидеть на акте передачи подпись моего отца - он в те времена был директором ГИМ. Думаю, что нужно было выйти на самый верх в Кремле, чтобы получить этот памятник на хранение.

А где флаг находился три месяца до Государственного исторического музея?

Алексей Левыкин: В Управлении делами Кремля есть подсобные помещения.

Какой размер полотнища? Оно огромное, хранитель фонда тканей рассказал, что разместить его даже на столе для развертывания ковров удалось с трудом.

Алексей Левыкин: Три на шесть метров. Плотный искусственный шелк.

Где находится спущенный красный флаг СССР, знает Алексей Левыкин. Фото: Александр Корольков

Есть специальные технологии хранения?

Алексей Левыкин: Мы сейчас находимся в очень технологичном пространстве. Здесь существуют жесткие правила хранения. И прежде всего - температурно-влажностный режим. Постоянное "обеспыливание" и уборка помещений. Контроль света. Любая ткань выгорает, синтетика - меньше, но все равно долгое время флаг под большим количеством ламп находиться не может. У нас есть специальные деревянные валы, на которые наматываются такие огромные по площади экспонаты (знамена, флаги, ковры, гобелены) и хранятся в горизонтальном положении.

Алексей Константинович, глядя на это огромное полотнище, честно говоря, испытываешь трепет от близости такой истории. Почему флаг в хранилище, а не в действующей экспозиции?

Алексей Левыкин: Сложный вопрос. По правилам мы не можем подвешивать такие музейные экспонаты. Обычно мы их показываем на плоскостной витрине. Можете себе представить, каких она должна быть размеров. Мало того, для нее нужно специальное стекло с определенной степенью светоотражения.

В Историческом музее хранятся два флага. В том числе тот самый, символический. Переданный нам в марте 1992 года

Необходим и определенный уровень наклона. Оптимально - не более 30 градусов. Предел - 45. Поэтому такие предметы, как костюмы, знамена, шитье, церковные облачения, долго в экспозиции находиться не могут. Обычно их выставляют на короткое время и возвращают в фонды, где следят за их состоянием и проводят реставрационные работы.

Нет ли планов все же показать флаг народу? Никто до сих пор не знал, где он находится.

Алексей Левыкин: Мы приступаем к подготовке выставки, посвященной 100-летию СССР. Будем думать, как продемонстрировать посетителям этот уникальный экспонат. Но чтобы показывать историю всего драматического и трагического XX века, нам нужны пространства. А экспонаты, как видите, у нас есть.

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Документ

Декларация в связи с созданием Содружества Независимых Государств от 26 декабря 1991 года № 142‑Н

Опираясь на волю, выраженную высшими государственными органами Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины о создании Содружества Независимых Государств, Совет Республик Верховного Совета СССР констатирует, что с созданием Содружества Независимых Государств Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование.

Совет Республик Верховного Совета СССР обращается к главам Независимых Государств с предложением рассмотреть вопросы:

- о правопреемстве Союза ССР и союзных органов государственной власти и управления в связи с образованием Содружества Независимых Государств;

- о создании межпарламентского органа Содружества с целью сохранения единого правового, экономического, гуманитарного и экологического пространства на территориях государств - участников Содружества;

- о ратификации, исполнении и денонсации международных договоров, заключенных Союзом ССР до образования Содружества.

Совет Республик Верховного Совета СССР призывает высшие представительные органы государственной власти и глав государств - членов Содружества принять все зависящие от них меры для обеспечения прав и свобод граждан независимо от их национальности в соответствии с Декларацией прав и свобод человека, мирного сожительства народов Содружества, демократического развития их государственности, добрососедских отношений и сотрудничества с государствами и народами мирового сообщества, неуклонного выполнения международных обязательств, вытекающих из договоров и соглашений Союза ССР.

Председатель Совета Республик Верховного Совета СССР А. Алимжанов