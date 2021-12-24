Гинцбург: Препарат на основе антител эффективен против "омикрон"-штамма

Препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, который разрабатывают специалисты центра имени Гамалеи, эффективен и против штамма "омикрон". Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

"Набор моноклональных антител проверен на "омикроне" и очень хорошо работает", - цитирует РИА Новости ученого. Гинцбург добавил, что после новогодних праздников планируется начать клинические исследования нового препарата. Исследования продлятся три месяца.

Ранее Гинцбург назвал главную опасность штамма "омикрон" для России. По его словам, "омикрон" может оказать очень большое давление на систему здравоохранения страны. Дело в том, что новый штамм очень быстро распространяется. В результате количество заболевших, в первую очередь, среди невакцинированных, может достичь очень больших значений, и "система здравоохранения, коечный фонд, перестанет справляться со всеми вытекающими отсюда последствиями для заболевших и для клинических стационаров".