Глава Рособрнадзора рассказал о новых правилах госаккредитации вузов

Почему с 1 марта 2022 года университетам больше не нужно будет собирать по сто килограммов бумаг для госаккредитации? А что нужно? Как готовиться? Все о новых правилах госаккредитации, а также о том, как изменится ЕГЭ и сколько контрольных вправе проводить школа, в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Среди критериев госаккредитации - доля выпускников, нашедших работу в течение года после диплома.

Доверие с проверкой

...С 1 марта вступают в силу поправки в Закон "Об образовании в РФ" в части госаккредитации образовательных учреждений. Это серьезный шаг вперед - к открытости и сокращению бумажной волокиты, которая так всем надоела. Аккредитация становится бессрочной, причем не только для вузов - новые требования будут и к колледжам, и к школам.

Кто получит аккредитацию "автоматом" и навсегда? У вузов с действующей аккредитацией с 1 марта 2022 года она автоматически переходит в разряд бессрочных. А со дня на день должно выйти еще одно постановление: более 50 университетов, чья аккредитация заканчивается после 1 января 2022 года, получат продление по 1 марта, чтобы потом автоматически войти в ранг бессрочно аккредитованных.

Но расслабляться все равно не стоит. Бессрочная аккредитация не означает отсутствие проверок. Те университеты, у которых аккредитация уже есть, ждет мониторинг - в мае 2023 года. Пока проводить мониторинг планируется раз в два года. Дата будет известна заранее.

...Всего в мониторинге восемь показателей. Все показатели, за исключением двух, "стоят" 10 баллов. Доля преподавателей с ученой степенью и преподавателей-практиков - по 20. Абсолютный результат - 110 баллов. Но, набрав уже 70, вуз может выдохнуть и продолжать работу. Сегодня самый важный показатель для вуза - качество подготовки студентов. Не бумаги, не количество лабораторий или квадратных метров. Все это и так отслеживается мониторингом минобрнауки. Главное, чтобы данные были достоверными, чтобы их нельзя было подменить формальной "распиской", и - минимум бумаг.

Альтернативой ЕГЭ может стать цифровое портфолио школьника

...Если вуз не набирает нужного количества баллов, то он попадает в зону контроля. И тут будут проверки, где тоже важно соответствие аккредитационным показателям. Их всего два, и главный - доля студентов, выполнивших 70 и более заданий диагностической работы. И по двум пунктам необходимо набрать 60 баллов. Будет выборка среди студентов не младше второго курса. Вузы будут знать об этом заранее, то есть никто не приедет "вдруг". Важно: оценивают не студентов, они не будут получать зачет или оценку по итогам этих работ. Общую оценку получит вуз и конкретное направление подготовки.

Не одним Единым

...Как будет проходить ЕГЭ в 2022 году? Действие антиковидного постановления правительства, устанавливающее особый график, не продлено, поэтому пока настраиваемся на плановое проведение экзаменов. У нас два года не было весенней досрочной волны ЕГЭ, сейчас она стоит в расписании - с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни. Основной период экзаменов - как обычно, с 26 мая по 2 июля. Просьба, в первую очередь к родителям, сильно не переживать. Если мы поймем, что ситуация меняется, то быстро сможем все переформатировать. Если весной будет сильное ухудшение эпидемиологической обстановки, то примем решение о переносе весенней волны. И учителя, и школьники уже научились соблюдать необходимые меры безопасности.

...Практически уверен: к 2030 году значительно вырастет роль портфолио. Класса с шестого ребята уже будут "копить" свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за различные соревнования или занятия - волонтерство, занятия спортом, творчеством, достижения, которые потом дадут им право поступать в высшие учебные заведения. С развитием электронных баз и цифровых ресурсов у ребенка через 5-10 лет будет возможность формировать свой цифровой след достижений. Сейчас это интересует, по сути, только учеников 9-11-х классов: они активно участвуют в олимпиадах, соревнованиях, потому что это поможет при поступлении в вуз. Все соревнования, где участвуют более младшие школьники, никак вузами не засчитываются. Это демотивирует. Почему не создать объективную систему учета значимых достижений уже с 6-го класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ. Мы прорабатываем идею поступления в вуз по портфолио, когда все достижения - учебные и нет - суммированы в один "файл". Нам эта идея кажется перспективной.

Анзор Музаев: Контрольные должны быть двух видов - ВПР и те, что проводят учителя по учебному плану. Фото: Константин Завражин

...И вузы, и минобрнауки должны увидеть готовый "продукт" или хотя бы апробированный прототип такого портфолио. Подчеркну: туда должны входить не только творческие, спортивные и другие внешкольные успехи, но и знания по предметам. Все достижения должны быть зафиксированы только в определенных центрах, которым доверяет минобрнауки, минпросвещения, Рособрнадзор, минкультуры, Росмолодежь и т.д., и верифицированы. Достижения должны быть значимыми. Это непростая задача, но в любом случае рано или поздно мы к этому придем.

Гонка за пятеркой

...Все регионы получили рекомендации Рособрнадзора о необходимости сократить число контрольных работ в школах. Есть и поручение Госсовета об этом. В течение следующего года мы проведем на эту тему широкомасштабный мониторинг. Будут большие выборки школ, мы проанализируем количество контрольных работ по каждому предмету. И на основании этого материала, возможно, выйдет несколько нормативных правовых актов, которые будут уже не рекомендацией, как сейчас, а требованием.

...Почему число контрольных в школах зашкаливает? Считают, что во всем виноваты ВПР, что перегрузка - от них. Но на поверку оказалось, что во многих школах сегодня любую контрольную начали называть всероссийской проверочной работой. Зачем, непонятно: то ли нужно на детей и родителей нагнать "важности", то ли просто удобно. Я сам с этим столкнулся, когда год назад дочка-третьеклассница вернулась из школы и сообщила, что они будут писать ВПР. Для сведения: всероссийские проверочные работы проводятся с 4-го класса.

...Кроме того, в последние годы и муниципалитеты начали "спускать" в школы какие-то свои придуманные контрольные, якобы для мониторинга. Учителя в аврале и шоке от такого количества заданий, конечно, начинали проводить "подготовительные" контрольные. А чтобы они выполнялись лучше, задавать на дом побольше. Просто "гонка вооружений" какая-то!

...Теперь мы будем строго следить за тем, чтобы в регионах не множили сущности: все данные по всероссийским проверочным работам там есть. Никаких дополнительных мониторингов не нужно. И контрольные работы в школах должны быть всего двух видов: та, которую проводит в рамках своего учебного плана учитель, и всероссийская проверочная работа. Все.

...Как будут проходить ВПР в этом году? Расписание уже утверждено - работы будут писать в период с 1 марта по 20 мая. Методические рекомендации о том, как будут проводиться ВПР в этом учебном году, мы уже направили в регионы. Их количество сокращено практически в три раза. Больше никаких повальных контрольных. Две обязательные работы - по русскому языку и математике и две - по случайному выбору. Предметы школа узнает только за пару дней, чтобы не было "натаскиваний".