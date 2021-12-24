Google получил самый большой штраф среди IT-гигантов

Наложение оборотного штрафа в размере 7,2 млрд рублей на компанию Google - это закономерный шаг в борьбе за право российских граждан на безопасную интернет-среду, сообщил "РГ" замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"Ни одна цифровая корпорация не может получать на российском рынке прибыль и демонстративно игнорировать наше законодательство. А ведь именно это мы наблюдаем на протяжении нескольких лет: требования регулятора не соблюдаются, деструктивный контент не удаляется, штрафы, наложенные ранее, не выплачиваются. Думаю, теперь бигтех получит явный сигнал о серьезности наших намерений - сумма достаточно весомая, но все равно существенно меньше, чем те штрафы, которые компании получают в других странах", - заявил Горелкин "РГ".

Оборотный штраф такого размера впервые наложен российским судом на иностранную компанию. Google был оштрафован за повторное неудаление запрещенного контента.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним - участвовать в несанкционированных акциях.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. На данный момент сумма вступивших в силу штрафов в отношении компаний составляет около 200 млн рублей.