Горбачев: Западу ударило в голову высокомерие после распада СССР

Экс-президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал нынешнее состояние российско-американских отношений, поддержав возобновление диалога по стратегической стабильности.

При этом политик в беседе с РИА Новости напомнил, откуда взялась идея расширения НАТО на восток. По его словам, после распада СССР Соединенным Штатам ударило в голову высокомерие.

"Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, "победители" решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО", - напомнил Горбачев о царивших на Западе в начале девяностых "триумфаторских настроениях".

По мнению первого президента СССР, еще не поздно вернуться к идеям коллективной безопасности. "Не знаю, происходит ли это сейчас, после переговоров президентов России и США, но какой-то процесс начался. Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности", - заключил Горбачев.