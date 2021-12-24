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24.12.2021 21:16
Рубрика: Культура

Илья Резник и Татьяна Веденеева получили госнаграды в Большом театре

Текст: Инга Бугулова
В Атриуме Большого театра прошло награждение государственными и ведомственными наградами - Ольга Любимова вручила их 24 деятелям культуры.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

"Особенно приятно поздравить вас, когда совсем немного времени осталось до новогодних праздников, в предновогоднюю суету сказать спасибо за ваш труд и неравнодушие", - отметила министр культуры.

Фото: Пресс-служба РИО
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Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награжден поэт Илья Резник, орденом Дружбы - артист Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Борис Василевский и художественный руководитель-директор "Дома романса" Галина Преображенская. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получили артистки Российского государственного академического молодежного театра Татьяна Веселкина и Елена Галибина.

Почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присвоено артистке Московского театра "Школа современной пьесы" Татьяне Веденеевой, артисту-вокалисту Московского государственного академического театра оперетты Петру Борисенко, директору-художественному руководителю Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Л.Г. Зыкиной Дмитрию Дмитриенко, артисту Государственного академического Малого театра России Алексею Дубровскому, артистке Московского драматического театра имени К.С. Станиславского Татьяне Майст и артистке Центра театра и кино на Поварской Алисе Призняковой.

Также были присвоены звания "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" и "Заслуженный художник Российский Федерации", вручены Благодарности президента.

Полный список награжденных можно посмотреть на сайте ведомства.

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