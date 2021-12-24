Итоги года и планы на будущее определены на заседании Генеральной Ассамблеи ЕАКОП

23 декабря состоялось ежегодное заседание Генеральной Ассамблеи ЕАКОП, в ходе которого генеральный секретарь ЕАКОП вместе с участниками Конфедерации в онлайн-формате подвели итоги года, выявили точки роста, обозначили цели на будущее и выбрали страну, которую будет представлять новый генеральный директор ЕАКОП.

В работе Генеральной Ассамблеи ЕАКОП приняли участие представители ведущих организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами из Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Азербайджанской Республики, Республики Молдова и Турецкой Республики. Также в качестве наблюдателей в работе Генеральной Ассамблеи приняли участие представители Государственного агентства по интеллектуальной собственности Республики Молдова (AGEPI) и Агентства интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики.

В 2021 году истекает срок полномочий действующего генерального директора ЕАКОП, который избирается сроком на один год. Первым этапом смены руководства является определение страны-участника, которая предложит кандидата на вакантный пост. Участники единогласно приняли решение о том, что в 2022 году генеральным директором ЕАКОП будет представитель Кыргызской Республики.

Вторым важным событием стало решение о вступлении в ЕАКОП представителей общественного объединения правообладателей Республики Молдова "MORA", которые после прохождения всех юридических процедур станут полноправными участниками ЕАКОП.

Оценивая работу действующих членов Конфедерации, отметим, что деятельность всех и каждого была направлена, в первую очередь, на поддержку правообладателей в период пандемии.

Представители ЕАКОП из Российской Федерации в 2021 году приняли ряд спасительных для творцов решений: в два раза уменьшили размер обязательного минимального сбора с региональных радиостанций, что позволило создать контакт с телерадиовещателями. Также было выдвинуто два предложения на перспективу: освободить организации от уплаты НДС по сделкам по распоряжению исключительными правами и внести поправки в законодательство в части совершенствования взаимоотношений авторов с цифровыми сервисами.

Участники ЕАКОП в течение года вели активно добивались принятия и реализации мер по поддержке авторов и правообладателей. Так, Национальный центр интеллектуальной собственности Республики Беларусь участвовал в работе по обсуждению национального законодательства в области права интеллектуальной собственности. Помимо этого, не прекращалась работа по защите авторов и правообладателей, в том числе в судебном порядке.

Общественная организация по коллективному управлению авторскими и смежными правами, созданная авторами, исполнителями и производителями фонограмм Республики Армения "Армавтор" добилась привлечения внимания к ситуации в творческой сфере во время пандемии, что позволило получить финансовую помощь со стороны правительства Республики Армения.

В Республике Казахстан и Республике Узбекистан внедрили практику по снижению роялти и предоставлению скидок плательщикам авторского вознаграждения на период эпидемиологических ограничений.

Важным направлением деятельности Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент) в 2020-2021 гг. стало проведение просветительских мероприятий и создание инфраструктуры для развития инноваций.

Генеральным секретарем ЕАКОП была предложены стратегия деятельности ЕАКОП на 2022 год - имплементация цифровых решений в работу участников Конфедерации, объединение информационных потоков для качественного обмена информацией и обеспечения прозрачности деятельности всех членов организации.

"Важно не только имплементировать систему обмена информацией, но также радикальным образом улучшить прозрачность отчетности. Многие государственные регуляторы отмечают, что для государства приоритетным и наиболее интересным партнером с точки зрения коллективного управления является та организация или объединение организаций, которые обеспечат им возможность наиболее быстро, просто и четко видеть, что происходит в области коллективного управления. Мы должны приложить все усилия для того, что наша общая работа стала еще более эффективной, а значит наиболее востребованной государством и обществом", - заявил генеральный секретарь ЕАКОП Андрей Кричевский.

Достижение поставленных целей требует открытости, честности и строгого соблюдения закона. К всеобщему сожалению некоторые участники ЕАКОП выбрали иной путь, в результате чего руководством ЕАКОП был представлен на голосование вопрос исключения таких организаций из состава Конфедерации. На основании анализа полученной от регулирующих органов власти информации об имеющихся нарушениях в работе ряда организаций, присутствующими на заседании Генеральной Ассамблеи ЕАКОП было принято решение о прекращении членства в ЕАКОП следующих объединений: общества "АзАвтор", управляющего как авторскими, так и смежными правами на территории Азербайджанской Республики; "Национальной Ассоциации по Защите Интеллектуальной Собственности" ANPCI (Республика Молдова). В отношении третьей организации - Казахстанского Авторского Общества (КазАК) - ожидается юридически обоснованная информация, подтверждающая устранение допущенных организацией нарушений. Участие КазАК в ЕАКОП приостановлено сроком на один год.