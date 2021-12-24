Кабмин в 2022 году выделит 5 млрд рублей на модернизацию пунктов "Почты России"

На модернизацию пунктов "Почты России" правительство в следующем году намерено выделить пять миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Это позволит обновить почти 1,2 тысячи сельских отделений, привести их в нормальное состояние.

"Если понадобится, будут построены быстровозводимые здания. Средства пойдут и на оснащение новой мебелью, оборудованием, - рассказал глава кабмина. - Важно, чтобы отделения почты стали по-настоящему современными и удобными для людей, независимо от того, где они расположены".

Президент ранее поручил в течение трех лет провести модернизацию отделений и пунктов почтовой связи, расположенных в селах и труднодоступной местности, а это 25160 объектов. Около половины из них, заметил Мишустин, изношены на 50 процентов.