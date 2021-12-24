Кабмин выделит 92 млрд рублей на капитальное обновление более 2000 школ

Правительство распределит между 80 регионами почти 92 миллиарда рублей для капитального обновления более двух тысяч школ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Предусмотрен не только ремонт зданий, но и оснащение учебных заведений оборудованием и создание возможностей для занятий спортом", - подчеркнул он на заседании кабмина.

Масштабная программа капремонта общеобразовательных учреждений стартует со следующего года. За пять лет планируется привести в порядок более семи тысяч зданий.