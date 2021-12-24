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24.12.2021 11:15
Рубрика: Экономика

Как повышение ключевой ставки повлияет на доходность банковских вкладов

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Неделя № 293(8644)
Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% на фоне высокой инфляции. Это не лучшая новость для тех, кто планирует взять кредит: банки всегда оперативно поднимают по ним ставки вслед за ЦБ. С другой стороны, не так быстро, но должны увеличиться ставки по вкладам.

В начале декабря средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков составляла 7,38%. Максимальная доходность крупнейших игроков рынка находится в районе 9%, но еще до Нового года, с учетом предпраздничных предложений, может повыситься до 9,5% и более, допускает начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
ЦБ предложил ограничить спецвклады для малоимущих суммой 100 тысяч рублей

"В 2022 году ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 8,5%, что окажет поддержку рынку депозитов и накопительных счетов: средние ставки по вкладам от года будут находиться на уровне 7,5-8% годовых, а максимальные значения с учетом дополнительных опций и акций могут превысить и 10%. Нужно учитывать, что они не будут представлены в качестве стандартных рыночных предложений. В некоторых банках реальная ставка по акционным продуктам может оказаться ниже заявленной с учетом дополнительных расходов вкладчика на подписки и сервисы", - рассказывает он.

Кстати

Повышается необлагаемый налогом доход по вкладам

В России действует налогообложение процентов, полученных с банковских вкладов. Впервые налог будет уплачиваться в 2022 году по процентам за 2021 год. Подавать декларацию не нужно, налоговики сами пришлют уведомление. Останется только заплатить - до 1 декабря 2022 года.

Налог с процентов по вкладам уплачивается по ставке 13%. Необлагаемая налогом база рассчитывается умножением суммы в 1 млн рублей на ключевую ставку ЦБ, действующую на 1 января года, за который уплачивается налог. 1 января 2021 года ключевая ставка была 4,25%. Поэтому в конце 2022 года налог должны будут заплатить те, у кого в 2021 году набежало процентов в сумме по всем имеющимся вкладам более чем на 42 500 рублей. На 1 января 2022 года ключевая ставка окажется выше - 8,5%, повысится и необлагаемая база для налога на проценты в конце 2023 года за 2022 год. По формуле налог будет взиматься уже с доходов по вкладам, которые превысят 85 000 рублей. Так, если за 2022 год вклады принесут доходность 100 000 рублей, то облагаемая база составит 100 000 минус 85 000 - 15 000 рублей. 13% этой суммы - 1950 рублей, это и будет налогом на доходность в 100 000 рублей.

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