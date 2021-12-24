Как правильно защищаться от мороза

Заявили о себе морозы, столбик термометра пополз вниз. Это диктует свои правила поведения. Но... мы-то сами с усами: мороз нам не страшен? Дама в моднейших, массивных кроссовках (не утепленных), обтягивающих моднейших брюках, под которыми лишь тоненькие кружевные трусики. Длинные волосы аж до талии, и без шапки. Многие мужчины тоже не очень озабочены ношением теплого нижнего белья. Как, впрочем, и головного убора. А зря!

С низкими температурами, пришли цифры роста охлаждений, обморожений. Потому стоит напомнить, как противостоять холоду. К обморожению приводят тесная одежда и обувь, ослабление организма в результате перенесенных заболеваний, потливость ног, хронические болезни сосудов ног, сердечно-сосудистой системы, курение.

Что же делать? Прежде всего уйти в теплое помещение, снять промерзшую обувь, носки, перчатки. При простом переохлаждении можно согреться легким массажем, дыханием. Если же обморожение серьезное, быстрое согревание, массаж или растирание делать не следует. Пораженную поверхность желательно прикрыть чем-то теплым. Пострадавшего полезно напоить горячим напитком. Уместна таблетка аспирина или анальгина. Не надо растирать пострадавшего снегом. Неприемлемый и неэффективный вариант - втирание масел, жира, спирта.

Перед выходом на мороз воздержитесь от алкоголя: опьянение ведет к большой потери тепла. И в то же время вызывая иллюзию тепла. На морозе не надо курить. Курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает наши руки и ноги более уязвимыми.

И еще раз об одежде: в мороз и ветер отдайте предпочтение свободной. Это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь, как "капуста": тогда между слоями вашего прикида есть прослойки воздуха, удерживающие тепло. А вот различные металлические, в том числе золотые, серебряные украшения - кольца, сережки, цепочки, браслеты и так далее не уместны. На морозе избегайте контакта кожи с металлом.