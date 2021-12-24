Кардиолог: Что будет при отказе от алкоголя за неделю до Нового года

Врачи сходятся во мнении, что новогоднее застолье является мощным стрессовым фактором для всего организма. С одной стороны - переедание, с другой - употребление спиртного и длительные прогулки по морозу. Наиболее опасны новогодние праздники для людей, страдающих нарушениями сердечного ритма (аритмиями), предупредил доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев. Специалист объяснил, почему стоит отказаться от алкоголя за неделю до празднования Нового года.

Кардиолог подтвердил, что наиболее частое время для вызова скорой помощи - 1 и 2 января. Также жалобы на внезапные проблемы с сердцем, в основном, поступают в утренние часы в любой день (особенно с 06.00 до 07.00). В это время происходит очень сильный гормональный всплеск, отметил специалист в беседе с "Доктором Питером".

Чтобы не попасть в больницу после Нового года, врач посоветовал придерживаться ряда рекомендаций. Так, следует воздержаться от употребления спиртных напитков хотя бы за неделю до новогоднего застолья. Это действительно поможет уберечь себя от ряда рисков, так как действие алкоголя имеет накопительный эффект.

Также рекомендуется воздержаться от одновременного употребления алкоголя и курения, а после застолья совершить небольшую прогулку.

Если же у вас возникла аритмия, не ждите, пока она пройдет самостоятельно, а обращайтесь к специалистам для восстановления ритма сердца, подчеркнул врач.