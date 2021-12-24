Новости

Минск: Груз с гуманитарной помощью взял курс на Вьетнам 19:07
На новогоднем балу во Дворце Независимости блистала молодежь Беларуси 18:40
Заместителем главы МВД РФ назначен Александр Кравченко 18:36
Первые партии вакцины "Спутник М" выпущены в оборот 18:29
Болельщики признали Сафонова лучшим игроком сборной России 18:12
В Москве начнутся скачки атмосферного давления 18:01
Голикова сообщила об улучшении ситуации с COVID-19 в каждом пятом регионе 17:56
Глава "Автодора" рассказал, как будут работать дорожники 1 и 2 января 17:46
Глава ФАС предсказал снижение цен на дизельное топливо 17:37
Москва встала в 9-балльных пробках 17:33
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 60% 17:24
Стало известно, на сколько подорожают Lada с 1 января 2022 года 17:23
ФАС призвала не менять механизм демпфера для рынка топлива в 2022 году 16:56
Некоторые медработники получат дополнительные дни оплачиваемого отпуска 16:50
Почти 170 морских пехотинцев США были уволены за отказ от вакцинации 16:45
В Ярославле открылся корпоративный университет для малого и среднего бизнеса 16:35
Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Россию 16:31
В Москве усилили патрулирование парков и лесов 16:30
Клименко: Оборотный штраф для Google является точкой невозврата 16:24
Мишустин: Сделаем все, чтобы людям комфортно жилось 16:21
Путин поручил поощрять регионы за знаковые научные проекты 16:18
Подавший сигнал тревоги самолет из Краснодара приземлился в Пулково 16:18
Путин поручил выплачивать ученым в Арктике надбавки с первого месяца 16:12
В брянской школе отравились 30 детей 16:07
Володин обсудил с руководителями фракций планы работы на 2022 год 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
24.12.2021 18:30
Рубрика: Культура

Кинодуэль двух великих умов: чем интересна новая спортивная драма "Чемпион мира"?

30 декабря в прокат выйдет драма "Чемпион мира" о напряженном поединке за звание чемпиона мира по шахматам 1978 года между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Главные роли исполнили звезды российского кино Константин Хабенский и Иван Янковский. Киноэксперт, основатель и главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева объяснила, почему новый фильм будет интересен не только любителям шахмат:

"Вслед за "Легендой № 17" и "Движением вверх" студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова продолжает собственную традицию снимать качественные и популярные среди зрителей кинодрамы по мотивам ярких побед отечественного спорта. На этот раз в центре сюжета - легендарный матч за мировую шахматную корону 1978 года между советским гроссмейстером Анатолием Карповым и эмигрировавшим из СССР в Швейцарию Виктором Корчным.

Фото: Предоставлено IPQuorum
"Дорогой умною, да трассой дальнею": Решит ли "цифра" одну из вечных проблем России

Но во главу угла ставится не спортивная составляющая, а судьбы великих людей, их характеры со всеми слабыми и сильными сторонами. Новый фильм - не байопик об Анатолии Карпове и Викторе Корчном, а кинодуэль двух личностей, каждая из которых сама по себе достойна отдельной картины. Для авторов важны чувства, мысли, страхи, сомнения двух гроссмейстеров, столкновение их мировоззрений.

Нелишним будет вспомнить, что 36 лет назад в мировом кино уже прогремел фильм об этом матче. Французско-швейцарско-люксембургская драма "Диагональ слона" взяла "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В той картине имена и фамилии гроссмейстеров были изменены, а сюжет строился на грязных играх вне шахматной доски, когда наглый перебежчик пытается ментально задавить слабого здоровьем советского гроссмейстера.

Но создателям "Чемпиона мира" не интересны закулисные интриги, хотя, возможно, они имели место в реальности. Это жизненная драма, баталия величайших умов и загадочных душ Карпова и Корчного. Даже бегство Корчного из СССР в новом фильме представлено не как предательство, а как желание реализовать себя за пределами страны. Для него шахматы - это война, и в игре он привык вести себя как боец на поле брани. А для молодого вундеркинда Карпова, защищавшего титул чемпиона мира, матч превратился в мучительную пытку. На него давили со всех сторон: советская власть, провокации американцев, враждебность Корчного, но Карпов, находившийся на грани нервного срыва, выстоял и одержал победу, игнорируя политическое значение матча и настроившись только на чистую игру".

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Культура Кино и ТВ Наше кино