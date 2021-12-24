Китайские СМИ оценили пресс-конференцию Владимира Путина

Китайские СМИ прокомментировали ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, уделив особое внимание его заявлениям о КНР и о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток.

"Многие китайцы восхищаются смелостью Путина в вопросе защиты национальных интересов России. Поскольку вооруженные силы США также приближаются к таким регионам, как Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, угрожая суверенитету и безопасности КНР, многие интернет-пользователи надеются, что Китай в отношениях с США может быть таким же жестким, как Россия", - отмечает англоязычная китайская газета The Global Times.

Издание с пониманием относится к тому, что Москва настаивает на взаимных гарантиях безопасности с США и на недопустимости дальнейшего продвижения НАТО к границам РФ. У России не осталось другого выбора, кроме как быть "жесткой и прямолинейной", заключает газета.