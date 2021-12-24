ЦБ уточнил, в каких случаях жертвам мошенников не вернут деньги со счета

Банк России выступает за создание механизма возврата гражданам украденных денег со счетов в банке. Однако в этом случае будет ряд исключений. Например, если гражданин сам виноват в том, что сообщил лишнюю информацию мошенникам.

Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в интервью ТАСС. По его словам, для запуска механизма потребуется внесение изменений в Закон "О национальной платежной системе".

Как объяснил Уваров, сейчас законодательство в целом стоит на стороне клиента. В случае если он не нарушил условия договора с банком, то есть не передал мошенникам ни данные своей карты, ни смс-коды, ни какую-либо иную конфиденциальную информацию, то он может рассчитывать на полное возмещение украденных средств. Однако зачастую телефонным мошенникам удается обманом получить данные банковской карты у граждан.