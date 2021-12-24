Закон Красноярского края от 24 декабря 2021 года № 2-248 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее - ТФОМС Красноярского края) на 2022 год:

а) общий объем прогнозируемых доходов бюджета ТФОМС Красноярского края в сумме 62499494,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 61262856,4 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета ТФОМС Красноярского края в сумме 62499494,9 тыс. рублей;

в) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС Красноярского края (приложение 1).

2. Утвердить основные характеристики бюджета ТФОМС Красноярского края на плановый период 2023 и 2024 годов:

а) общий объем прогнозируемых доходов бюджета ТФОМС Красноярского края на 2023 год в сумме 65932690,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 64616906,9 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 69854367,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 68441216,0 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета ТФОМС Красноярского края на 2023 год в сумме 65932690,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 69854367,3 тыс. рублей;

в) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС Красноярского края на 2023 и 2024 годы (приложение 1).

Статья 2. Доходы бюджета ТФОМС Красноярского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Установить, что доходы бюджета ТФОМС Красноярского края на 2022 год (приложение 2) и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 3) формируются за счет межбюджетных трансфертов Федерального фонда обязательного медицинского страхования и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Расходы бюджета ТФОМС Красноярского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить расходы бюджета ТФОМС Красноярского края по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год (приложение 4) и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 5).

Статья 4. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС Красноярского края, получаемых в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в 2022 году (приложение 6) и плановом периоде 2023 и 2024 годов (приложение 7).

2. Установить, что межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования направляются в форме субвенции на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в составе территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае в 2022 году в сумме 60843810,9 тыс. рублей и плановом периоде: в 2023 году в сумме 64197861,4 тыс. рублей и 2024 году в сумме 68022170,5 тыс. рублей.

3. Установить, что прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, направляются на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в 2022 году в сумме 1024100,0 тыс. рублей и плановом периоде: в 2023 году в сумме 1089642,4 тыс. рублей и 2024 году в сумме 1170275,9 тыс. рублей.

Статья 5. Территориальная программа обязательного медицинского страхования

Установить, что медицинская помощь и ее оплата через систему обязательного медицинского страхования предоставляются в объеме и на условиях территориальной программы обязательного медицинского страхования в составе территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Объем и условия территориальной программы обязательного медицинского страхования в составе территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов определяются Правительством Красноярского края.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в составе территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в размере 0,95 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Нормированный страховой запас ТФОМС Красноярского края

1. Установить нормированный страховой запас ТФОМС Красноярского края (далее - нормированный страховой запас) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в размере 7000000,0 тыс. рублей ежегодно.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

а) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в составе территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов путем предоставления страховой медицинской организации в порядке, установленном статьей 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", недостающих для оплаты медицинской помощи средств в случае превышения установленного для страховой медицинской организации объема средств на оплату медицинской помощи в связи с повышенной заболеваемостью, увеличением тарифов на оплату медицинской помощи, количества застрахованных лиц и (или) изменением их структуры по полу и возрасту;

б) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной на территориях других субъектов Российской Федерации лицам, застрахованным на территории Красноярского края, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

в) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

г) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

д) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

3. Средства нормированного страхового запаса учитываются на счете по учету средств обязательного медицинского страхования. В общий объем средств финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования включаются средства нормированного страхового запаса, направляемые на:

а) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

б) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования (в части возмещения средств территориальным фондам по месту оказания медицинской помощи).

Статья 8. Особенности исполнения бюджета ТФОМС Красноярского края

1. Установить, что страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения перечисляются министерством здравоохранения Красноярского края за счет средств краевого бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2022 году в сумме 19498345,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 20282103,2 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 21097112,9 тыс. рублей.

2. Установить, что в ходе исполнения настоящего Закона в соответствии с решениями директора ТФОМС Красноярского края дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета ТФОМС Красноярского края без внесения изменений в настоящий Закон по следующим основаниям:

а) в случае поступления средств на счет ТФОМС Красноярского края по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного настоящим Законом, с последующим направлением их на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в составе территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;

б) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии, полученной в текущем финансовом году, в пределах общего объема бюджетных ассигнований при условии увеличения бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не более чем на 10 процентов;

в) в случае наличия не использованных по состоянию на 1 января 2022 года и не подлежащих возврату в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования остатков средств на счетах ТФОМС Красноярского края по учету средств обязательного медицинского страхования с последующим направлением их на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в составе территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае, в том числе на завершение расчетов за 2021 год.

3. Установить, что остатки средств бюджета ТФОМС Красноярского края на 1 января 2022 года, образовавшиеся в результате неполного использования в 2021 году средств, от применения ТФОМС Красноярского края и страховыми медицинскими организациями к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, учитываются в составе нормированного страхового запаса ТФОМС Красноярского края и направляются на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

4. Установить, что расходы, предусмотренные в бюджете ТФОМС Красноярского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на ведение дела ТФОМС Красноярского края, включают средства на повышение размеров оплаты труда работников ТФОМС Красноярского края с 1 октября 2022 года на 4 процента.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Красноярского края А.В.Усс







