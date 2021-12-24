Кравцов: Предпосылок для введения дистанта в школах после Нового года нет

В 2022 году дистанционный формат обучения в школах планируется использовать только в исключительных случаях, никаких предпосылок для всеобщего перехода на онлайн нет. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"После зимних каникул мы будем использовать очный формат, - подчеркнул министр. - Дистант - в исключительных случаях, если это будет как-то связано с эпидемиологической ситуацией. Но пока мы не видим ситуации, чтобы этот формат использовать или продлевать каникулы. Будем смотреть, как пройдут праздники. Пока идем в графике".