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24.12.2021 09:33
Рубрика: Власть

Лавров: Диалог России и США способствовал бы глобальной стабильности

Текст: Марина Алешина
Полноценный диалог Москвы и Вашингтона послужил бы обеспечению глобальной стабильности. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью, которое он дал газете Oslobodenje по случаю 25-летия со дня установления дипотношений между РФ и Боснией и Герцеговиной.

"Как уже заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин, на России и США, крупнейших ядерных державах, лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете. Полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, урегулированию региональных конфликтов", - цитирует Лаврова ТАСС.

Фото: РИА Новости
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Министр напомнил, что после саммита лидеров двух стран в Женеве был запущен механизм консультаций по стратегической стабильности. Состоялось уже две встречи российской и американской межведомственных делегаций, они прошли "в деловой и профессиональной атмосфере", отметил Лавров. Также удалось перезапустить российско-американский диалог по информационной безопасности.

При этом на Смоленской площади признают, что в российско-американских отношениях "сложилась нездоровая обстановка". "Накопилось немало "раздражителей". Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги. Все это создает токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального общения", - сказал глава российского дипведомства.

По его словам, Североатлантический альянс создает серьезные риски в Европе. "Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - заключил Лавров. Он также напомнил, что 15 декабря Россия передала американской стороне проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов НАТО, на которые в Москве ждут реакции.

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