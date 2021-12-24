Лавров заявил о риске масштабного конфликта из-за втягивания Киева в НАТО

Втягивание Украины в НАТО, появление ракет у российских границ создают угрозы для безопасности нашей страны и провоцирует возникновение масштабных военных конфликтов в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете Oslobodenje.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва считает необходимым снизить градус конфронтации, который был вызван так называемой "опекой" Вашингтона своих киевских протеже.

Что касается российско-американских отношений, то здесь, по словам Лаврова, накопилось немало "раздражителей", так как США откровенно проводят недружественную политику, вводя санкции и выдвигая обвинения, причем не предоставляя этому никаких доказательств. Все это препятствует налаживанию профессионального общения.

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин напомнил, что с 90-х годов прошло уже пять волн расширения НАТО.