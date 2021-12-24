Любые соцвыплаты запретят списывать за долги

Группа сенаторов и депутатов Госдумы разработала необходимые поправки после того, как президент Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" призвал парламентариев защитить от автоматического списания все социальные выплаты.

Сейчас банкам законодательно запрещено списывать в счет погашения задолженности пенсии, алименты, компенсации за причинение вреда здоровью, а также социальные выплаты и пособия, но такое требование пока не относится к единовременным социальным выплатам. После того как закон вступит в силу, этот пробел будет устранен, объяснил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев.

Расширяется перечень выплат, которые не подлежат списанию. Он дополняется новым пособием, которое выплачивается беременным, находящимся в трудном материальном положении, а также всеми видами соцпомощи, включая социальный контракт.

Даже если заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть их. Кроме того, должник будет вправе обратиться в банк, который исполняет требования о взыскании денежных средств или об их аресте, с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, либо регионального прожиточного минимума, если его величина превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. Указанный прожиточный минимум может быть сохранен банком или иной кредитной организацией только на одном из счетов должника-гражданина.

Положения документа будут иметь обратную силу в отношении средств, которые поступили на счет с 1 января 2021 года.