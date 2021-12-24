Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Россию

Буквально накануне Нового года белорусский руководитель совершит двухдневный рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщила в пятницу пресс-служба Александра Лукашенко, уточнив, что 28 декабря президент РБ примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге.

Предстоящая встреча, напоминают новостные порталы, знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ.

Лидеры стран подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.