Маткапитал проиндексируют в 2022 году на уровень инфляции

Размер материнского капитала в 2022 году будет проиндексирован 1 февраля на реальный уровень инфляции 2021 года. Такой закон приняла Госдума.

Семьи с детьми - среди тех, кто особенно страдает от инфляции. Фото: EPA

Изменить способ индексации материнского капитала с прогнозируемого уровня инфляции на фактический предложил президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом нижней палаты парламента 12 октября.

Глава государства подчеркнул, что более высокая инфляция "сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения".

Теперь размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяет правительство. Таким же образом будут увеличивать размер оставшейся части маткапитала.

Напомним, что на сегодняшний день материнский капитал составляет 483 тысячи 881 рубль за первого ребенка, 639 тысяч 431 - за второго ребенка и последующих детей. Таким он останется до 1 февраля 2022 года, затем будет повышен.

1 февраля маткапитал повысят на размер реальной инфляции

Этим же законом депутаты приняли норму, защищающую пенсионные права россиян. Сейчас, если человек досрочно переходит в другой негосударственный пенсионный фонд, пенсионные накопления передаются ему без части дохода от их инвестирования. И вернуть эти деньги нельзя, даже если суд признал договор недействительным. Теперь при наличии такого решения суда страховщик должен будет вернуть сумму инвестиционного дохода.