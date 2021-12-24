Матвиенко подвела итоги работы Совфеда

Совет Федерации завершил осеннюю сессию, рассмотрев на заключительном заседании 78 вопросов. Глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко подвела итоги работы сенаторов в 2021 году.

Всего палата провела 20 заседаний, рассмотрела 508 законов, в том числе четыре конституционных. "Над каждым из них велась тщательная, кропотливая работа, потому что качество законодательства, его соответствие запросам общества и нуждам экономики - это наш главный критерий и ориентир", - подчеркнула она.

Среди принятых в осеннею сессию документов, спикер особо отметила закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах Федерации. По ее мнению, этот документ поможет добиться более слаженной и эффективной работы всех уровней публичной власти в интересах граждан.

Уходящий год Валентина Матвиенко охарактеризовала как "динамичный и объективно непростой". "Самое главное, на мой взгляд, что, несмотря на все испытания, нам удалось пройти этот период без потрясений, сохранить социальную стабильность", - отметила спикер.

Матвиенко упомянула также меры по поддержке граждан в период пандемии. "В тесном взаимодействии с правительством России обеспечено выделение дополнительного финансирования регионам на оказание медицинской помощи гражданам, это большие средства - около 300 миллиардов рублей. Финансовую поддержку получили все регионы без исключения", - напомнила она.

Однако успокаиваться рано, уверена глава Совфеда. "Из регионов продолжаются тревожные сигналы о нехватке средств на борьбу с ковидом. Он, к сожалению, не закончился, эта проблема должна оставаться под нашим особым контролем", - обратилась она к сенаторам.

Валентина Матвиенко поблагодарила за сотрудничество правительство РФ, а также новый состав Государственной думы, с которым "буквально с первых шагов удалось наладить конструктивное рабочее взаимодействие".

"Следующий год обещает быть не менее насыщенным. Нам предстоит объемная законодательная работа, на повестке целый ряд традиционных масштабных мероприятий палаты", - заявила спикер и посоветовала коллегам провести предстоящие праздники "с пользой, в кругу близких, чтобы набраться новых сил - как физических, так и душевных".

Первое заседание осенней сессии Совфеда состоится 26 января 2022 года. На нем выступит министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков с докладом о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.