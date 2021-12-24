Матвиенко возмутилась медленным развитием семеноводства в стране

Минсельхозу и Минобрнауки стоит поставить неудовлетворительную оценку за медленное развитие отечественного семеноводства, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На заседании в пятницу сенаторы одобрили новую редакцию закона "О семеноводстве". Этот документ регулирует отношения в области производства, выращивания, хранения, транспортировки, реализации семян сельскохозяйственных растений, их использования, включая оказание услуг в этой области, а также ввоз таких семян в Россию. Его действие не распространяется на отношения, которые связаны с использованием семян физлицами для собственных нужд. Определяются базовые понятия и регламентируются основные процессы по производству, реализации и хранению семян. Чтобы исключить поступление фальсификата и некачественных семян, предусматривается федеральный контроль в этой сфере. Создается федеральная государственная информационная система в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

При обсуждении закона замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук рассказал сенаторам, что Россия приближается к показателю в 15% по обеспечению отечественными семенами картофеля, а по сахарной свекле - 10%.

"Вы считаете, что это подвиг - всего 15% наших семян по картофелю? И Миннауки, и Минсельхозу - "неуд" за то, что уделяете недостаточное внимание развитию отечественного семеноводства. Мы 30 лет говорим об этом, но все движется темпами "в час по чайной ложке", - заявила в ответ Матвиенко. Спикер Совфеда напомнила, что работает Тимирязевская сельхозакадемия, есть специализированные НИИ.

"Мы берем вопрос развития семеноводства под свой контроль, - подчеркнула сенатор. - Он будет жесточайшим, потому что мы тоже берем на себя ответственность за конечный результат. Хватит плестись в хвосте, у нас в стране есть школа семеноводства. Пора предметно заняться данной темой".

Профильные комитеты Совфеда будут раз в полгода представлять доклад о реальном развитии семеноводства и реальных результатах.

"Терпение у палаты регионов закончилось. Вы от нас помидорами не отделаетесь", - предупредила Матвиенко чиновников.