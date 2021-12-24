Новости

В брянской школе отравились 30 детей 16:07
Володин обсудил с руководителями фракций планы работы на 2022 год 16:00
Кабмин в 2022 году выделит 5 млрд рублей на модернизацию пунктов "Почты России" 15:59
Кабмин выделит около 5,5 млрд рублей на поддержку дальневосточных регионов 15:59
Внесены изменения в правила предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов 15:50
Члены банды грабителей сотовых салонов получили до 14 лет колонии 15:45
Путин объявил о продолжении программы мегагрантов 15:41
Путин назвал обязательное условие развития России 15:41
Путин: Реализация нацпроектов должна дать весомые и очевидные результаты 15:39
Препарат для лечения СМА включили в перечень важнейших лекарств 15:37
Цена на газ в Европе в пятницу упала на 25% 15:31
Google: Компания определится с обжалованием штрафа в 7,2 млрд рублей позднее 15:29
Президент призвал кабмин учесть жалобы региональных журналистов 15:28
Заразившуюся COVID-19 Светлану Крючкову частично парализовало 15:25
Путин: Правительство должно защитить людей от резких ценовых колебаний 15:24
Самолет Саратов - Москва подал сигнал тревоги 15:23
В Кузбассе ввели клятву горняка для повышения ответственности шахтеров 15:21
Российской фигуристке после проката понадобилась помощь врачей 15:20
В Госдуме оценили штраф для Google в 7,2 млрд рублей 15:20
Путин: Экономика восстановилась после спада и вернулась на траекторию роста 15:18
Путин попросил кабмин держать вопросы здравоохранения на особом контроле 15:13
Путин отметил четкую сплоченную работу правительства 15:09
Матвиенко возмутилась медленным развитием семеноводства в стране 14:59
В МИД РФ считают маловероятными ответные меры США по линии ВТО 14:58
Туляка привезли из Норвегии и посадили на 12 лет за давнее убийство 14:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
24.12.2021 14:59
Рубрика: Власть

Матвиенко возмутилась медленным развитием семеноводства в стране

Текст: Дмитрий Гончарук

Минсельхозу и Минобрнауки стоит поставить неудовлетворительную оценку за медленное развитие отечественного семеноводства, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
Матвиенко подвела итоги работы Совфеда

На заседании в пятницу сенаторы одобрили новую редакцию закона "О семеноводстве". Этот документ регулирует отношения в области производства, выращивания, хранения, транспортировки, реализации семян сельскохозяйственных растений, их использования, включая оказание услуг в этой области, а также ввоз таких семян в Россию. Его действие не распространяется на отношения, которые связаны с использованием семян физлицами для собственных нужд. Определяются базовые понятия и регламентируются основные процессы по производству, реализации и хранению семян. Чтобы исключить поступление фальсификата и некачественных семян, предусматривается федеральный контроль в этой сфере. Создается федеральная государственная информационная система в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

При обсуждении закона замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук рассказал сенаторам, что Россия приближается к показателю в 15% по обеспечению отечественными семенами картофеля, а по сахарной свекле - 10%.

"Вы считаете, что это подвиг - всего 15% наших семян по картофелю? И Миннауки, и Минсельхозу - "неуд" за то, что уделяете недостаточное внимание развитию отечественного семеноводства. Мы 30 лет говорим об этом, но все движется темпами "в час по чайной ложке", - заявила в ответ Матвиенко. Спикер Совфеда напомнила, что работает Тимирязевская сельхозакадемия, есть специализированные НИИ.

Валентина Матвиенко: 40% детских товаров потенциально несут риск для здоровья

"Мы берем вопрос развития семеноводства под свой контроль, - подчеркнула сенатор. - Он будет жесточайшим, потому что мы тоже берем на себя ответственность за конечный результат. Хватит плестись в хвосте, у нас в стране есть школа семеноводства. Пора предметно заняться данной темой".

Профильные комитеты Совфеда будут раз в полгода представлять доклад о реальном развитии семеноводства и реальных результатах.

"Терпение у палаты регионов закончилось. Вы от нас помидорами не отделаетесь", - предупредила Матвиенко чиновников.

Власть Позиция Экономика АПК Законодательная власть Совет Федерации Правительство Минсельхоз Правительство Минобрнауки

Главное сегодня

Сенаторы одобрили отмену обязательного техосмотра
МИД РФ: Москва получила предложение о созыве Совета Россия - НАТО
Блогера, осквернившего портрет ветерана, приговорили к 4 годам колонии
В МИД РФ подозревают Украину в подготовке военной операции в Донбассе
Обвиняемые по делу "Зимней вишни" получили огромные сроки и штрафы
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими