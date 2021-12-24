Медиков начнут обучать методам оценки технологий здравоохранения

С 2022 года в регионах стартует углубленная образовательная программа по оценке технологий здравоохранения (ОТЗ) для специалистов этой отрасли. Об этом говорили участники круглого стола, прошедшего в Мурманске.

Они обсудили возможности применения методов и инструментов ОТЗ для повышения качества оказания медицинской помощи в регионах. Термин для многих еще в новинку. Что же это такое? Как отмечает советник гендиректора ФГБУ "Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи" Минздрава РФ (ФГБУ "ЦЭККМП" Минздрава России) Мария Авксентьева, ОТЗ - это анализ данных, обобщение информации о медицинских, экономических, социальных и этических последствиях применения технологий в здравоохранении.

Последние представляют собой любое вмешательство, которое способно повлиять на здоровье пациента, пояснила она. То есть это технологии профилактики, диагностики и лечения болезней, реабилитации пациентов, ухода за ними, организационные, информационные технологии и др. Так, в рамках ОТЗ оценивается их медицинская и социальная эффективность и экономическая приемлемость. ОТЗ широко применяется в зарубежных странах.

"Цель оценки технологий здравоохранения - это анализ последствий внедрения новых технологий с точки зрения их безопасности и эффективности для пациента, а также повышение рациональности использования доступных средств", - объяснил Виталий Омельяновский, генеральный директор ФГБУ "ЦЭККМП" Минздрава России.

Как правило, рекомендации экспертов ОТЗ инициируются региональными минздравами или руководителями медорганизаций, которые хотят оптимизировать работу своих структур. Но опыт последних лет показывает, что подходы ОТЗ нужно применять гораздо шире.

В нашей стране законодательно закреплена только комплексная оценка лекарственных препаратов, заметил Омельяновский. Оценка таких технологий, как медизделия, медицинские и хирургические процедуры, информационные технологии, используемые в медицине, а также инновационная дорогостоящая терапия - генная, клеточная - и др., не проводится. Расширение сферы применения ОТЗ, считает эксперт, помогло бы сделать более эффективными и прозрачными процедуры выбора, согласований и финансирования в рамках управленческих решений.

Пандемия коронавируса показала, насколько это важно - системе здравоохранения пришлось на ходу адаптироваться к работе в новых условиях. Возникла необходимость срочного создания новых технологий, лекарств, вакцин. Все это требует очень серьезных финансовых вложений. А если проект себя не оправдает, деньги потрачены неэффективно? Вот почему еще актуальнее, чем раньше, стал вопрос рациональности использования бюджетных средств. ОТЗ - инструмент для оптимизации инвестиций в решение задач, которые сегодня стоят перед регионами.

В 2020 году президент поставил задачу повысить эффективность расходов на здравоохранение, что было учтено при формировании бюджета на 2021 год. Именно применение подходов ОТЗ может помочь в решении практических задач, стоящих перед здравоохранением. Однако тут же возник вопрос - где взять специалистов по ОТЗ, ведь в регионах их практически нет? Ответ лежит на поверхности - их надо готовить и обучать.

"Для нашего центра обучение - это не основной вид деятельности, - констатирует Омельяновский. - Но мы имеем большой опыт консультирования субъектов РФ, в том числе для оптимизации региональных программ в здравоохранении, внедрения клинических рекомендаций и системы качества медицинской помощи".

По словам Омельяновского, на сегодняшний день в субъектах РФ существует потребность в компетенциях в области оценки технологий здравоохранения для решения задач, которые стоят перед регионом. Запустить углубленную образовательную программу ФГБУ "ЦЭККМП" Минздрава России планирует совместно с ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Минздрава РФ.

Рассуждая о перспективах обучения подходам ОТЗ, Мария Авксентьева подчеркнула: экономика здравоохранения в регионах является основой. На этой базе формируются территориальные программы госгарантий оказания медпомощи, тарифная политика ОМС, система обеспечения граждан лекарствами и медизделиями, а больниц - оборудованием.

"Есть конкретные практические проблемы, которые стоят перед субъектами РФ, - добавила Авксентьева. - И появление сотрудников, которые обладают навыками оценки технологий здравоохранения, даст возможность поиска лучших вариантов [решения этих проблем], чем те, которые у нас на сегодняшний день есть".

В идеале обучить подходам ОТЗ следовало бы всех специалистов здравоохранения. Технически это возможно - по сути, слушателям надо пройти курс повышения квалификации. Но решать - регионам. Первое из соглашений о реализации программы обучения специалистов подходам ОТЗ было достигнуто в Мурманске, с местным минздравом. В ближайшее время аналогичные соглашения будут подписаны с Волгоградской областью, Московской областью, Хабаровским краем, Сахалинской областью. К участию в проекте приглашаются все заинтересованные в развитии подходов ОТЗ регионы. Можно не сомневаться, что и другие регионы оперативно подключатся к этому процессу.