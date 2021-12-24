МИД РФ: В ЕС должны понимать последствия "удушения" Беларуси санкциями

На Смоленской площади прокомментировали заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что республика может перекрыть транзит газа в Европу, если санкции Запада поставят Минск в чрезвычайное положение.

Возможное прекращение транзита не отвечало бы интересам ни Москвы, ни Запада, который должен осознавать последствия своей политики. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью РИА Новости.

Дипломат напомнил, что по белорусскому маршруту ежегодно прокачивается около 40 миллиардов кубов газа, то есть до четверти объема российского экспорта в Западную и Центральную Европу. "Россия дорожит статусом надежного поставщика энергоресурсов", - подчеркнул Полищук. По его словам, "закрытие белорусского транзита не отвечало бы ни российским интересам, ни интересам западных потребителей, отразилось бы на объемах поставок и ценовых показателях, которые и без того бьют рекорды".

При этом страны Запада "продолжают душить Беларусь санкциями, подрывать ее экономику, поддерживать политэмигрантов и подстрекать белорусских граждан к беспорядкам". Российская сторона постоянно призывает их "отказаться от нелегитимных рестрикций". Таким образом, ЕС должен понимать последствия "удушения" Минска санкциями, заключил Полищук.