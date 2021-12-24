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24.12.2021 20:14
Рубрика: Власть

МИД РФ выразил протест представителю посольства Японии

Текст: Дмитрий Кулемякин
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Один из руководителей посольства Японии в России был вызван в МИД, где ему был выражен протест в связи с выставкой, организованной в Токио и посвященной Курильским островам. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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"17 декабря в МИД России был вызван представитель руководства Посольства Японии в Москве. В ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест по поводу открытия в начале декабря в Токио выставки, посвященной южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Отмечается, что японцы не в первый раз организуют подобное мероприятие. "Кроме того, японскому дипломату была выражена озабоченность в связи с начавшимися 6 декабря японо-американскими военно-морскими учениями в районе острова Хоккайдо", - добавила Захарова.

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