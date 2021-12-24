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24.12.2021 19:09
Рубрика: В мире

МИД: Теракт против генконсульства РФ во Львове - следствие русофобской политики

Текст: Дмитрий Кулемякин
Террористический акт, который произошел в отношении генерального консульства России во Львове, является следствием русофобской политики, проводимой украинскими властями. Об этом заявили в российском МИД.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

"Очевидно, что такая вопиющая и недопустимая акция стала следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к Российской Федерации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

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Отмечается, что российские дипломаты направили властям Украины ноту с требованием усилить меры для обеспечения безопасности дипучреждений и их сотрудников, а также начать поиск виновных. "В МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств", - подчеркивается в заявлении.

В ночь на пятницу неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону входа в генконсульство. Никто не пострадал.

В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Отношения России и Украины

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