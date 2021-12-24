МИД: Теракт против генконсульства РФ во Львове - следствие русофобской политики

Террористический акт, который произошел в отношении генерального консульства России во Львове, является следствием русофобской политики, проводимой украинскими властями. Об этом заявили в российском МИД.

"Очевидно, что такая вопиющая и недопустимая акция стала следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к Российской Федерации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

Отмечается, что российские дипломаты направили властям Украины ноту с требованием усилить меры для обеспечения безопасности дипучреждений и их сотрудников, а также начать поиск виновных. "В МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств", - подчеркивается в заявлении.

В ночь на пятницу неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону входа в генконсульство. Никто не пострадал.