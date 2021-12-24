Минюст: Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе будет помилована

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которая отбывает наказание в тюрьме за злоупотребление властью, получит помилование с 31 декабря. Такую информацию распространило министерство юстиции страны.

Как отмечается в заявлении, в преддверии 2022 года правительство решило с 31 декабря помиловать более 3 тысяч человек, включая бывшего президента. "Для консолидации граждан (было решено - ред.) помиловать и восстановить в правах бывшую президента страны Пак Кын Хе, отбывающую длительное тюремное заключение", - цитирует РИА Новости сообщение.

Приуроченное к Новому году специальное заседание правительства Южной Кореи по вопросам помилования, смягчения наказания и восстановления полномочий ряда лиц состоялось 24 декабря. Отмечалось, что, исходя из гуманитарных соображений, в число тех, кто получит помилование, входят осужденные, находящиеся в сложных условиях, такие как пожилые люди или тяжелобольные.

Как поясняет агентство Yonhap, в этом году Пак Кын Хе уже трижды попадала в больницу в связи с хроническим заболеванием. Предположительно, ее состояние здоровья и стало причиной помилования.