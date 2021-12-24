Мишустин: Сделаем все, чтобы людям комфортно жилось

Премьер-министр Михаил Мишустин заверил президента, что правительство сделает все необходимое, чтобы выполнить поставленные национальные цели развития.

"Все, чтобы нашим людям комфортно жилось", - заявил он на традиционной предновогодней встрече с главой государства. Она прошла в режиме видеоконференции.

Владимир Путин во вступительном слове поблагодарил министров за работу в уходящем году, а в следующем ожидает весомые и очевидные результаты от реализации национальных проектов. Ключевыми вопросами он назвал повышение реальных доходов граждан и их защиту от колебаний цен.