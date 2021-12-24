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24.12.2021 16:21
Рубрика: Власть

Мишустин: Сделаем все, чтобы людям комфортно жилось

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин заверил президента, что правительство сделает все необходимое, чтобы выполнить поставленные национальные цели развития.

Путин отметил четкую сплоченную работу правительства

"Все, чтобы нашим людям комфортно жилось", - заявил он на традиционной предновогодней встрече с главой государства. Она прошла в режиме видеоконференции.

Владимир Путин во вступительном слове поблагодарил министров за работу в уходящем году, а в следующем ожидает весомые и очевидные результаты от реализации национальных проектов. Ключевыми вопросами он назвал повышение реальных доходов граждан и их защиту от колебаний цен.

Власть Работа власти Президент Правительство

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