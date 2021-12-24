Мультфильм "Вовка и зима в Тридевятом царстве" выйдет к Новому году

Праздничный короткометражный фильм "Вовка и зима в Тридевятом царстве" выходит в канун Нового года. Представляют его студия "Союзмультфильм", для которой подготовка новогодних эпизодов - продолжений хитов советских мультфильмов - уже стала традицией, и мультимедийная платформа Okko. Онлайн-премьера фильма состоится 31 декабря в мультимедийном сервисе Okko и на официальном Youtube-канале киностудии "Союзмультфильм". Телевизионная премьера нового мультфильма - 27 декабря в эфире телеканала СТС Kids, а затем его увидят зрители телеканалов "Карусель" и "Мульт". Также героев мультфильма можно будет увидеть в телевизионной программе "Елка, Кот и Новый Год-2" в эфире телеканала "Карусель" 31 декабря.

В поддержку мультфильма будет запущен квест "Как Вовке вернуть зиму" - игра для всей семьи, она будет доступна в нескольких мобильных приложениях.

Выполненная в технике 2D картина создана по мотивам классического мультфильма Бориса Степанцева 1965 года о мальчике Вовке, который не хотел трудиться и мечтал о сказочной жизни, пока не оказался в настоящем Тридевятом царстве.

По сюжету нового мультфильма главному герою предстоит вновь отправиться в волшебную страну, где полным ходом идет подготовка к Новому Году. Однако, оказавшись в Тридевятом царстве, Вовка ссорится с Морозко, что приводит к отмене зимы. Недовольный этим внезапным обстоятельством Царь грозит незадачливому герою суровым наказанием, и теперь Вовке предстоит вернуть зиму и спасти праздник.

Автор сценария мультфильма - Мария Изотова, режиссер - Алексей Введенский. Главные роли озвучили дети российского шоумена, актера и певца Тимура Родригеза - Даниэль (Вовка) и Мигель (Морозко), а также известные актеры дубляжа - Лариса Брохман (Печка) и Диомид Виноградов (Царь и Помощники).

"Представлять в канун главного праздника новую историю о любимых героях стало для "Союзмультфильма" доброй традицией, - говорит председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева, - два года назад в предновогодние дни мы завершили трилогию о медвежонке Умке, в прошлом году рассказали невероятно трогательный и добрый сюжет о Чебурашке и Крокодиле Гене, а теперь обратились к комедийному жанру, создав забавную и поучительную картину об одном из самых харизматичных героев "золотой коллекции". Уверена, захватывающие приключения непутевого и обаятельного Вовки не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей".