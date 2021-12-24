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На 104-м году жизни умер старейший участник "Евровидения"

Новости
    24.12.2021, 13:52
Текст:   Олег Усков
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

На 104-м году жизни 20 декабря умер контрабасист Эмиль Рамзауэр, запомнившийся публике по выступлению на "Евровидении" в составе швейцарского проекта Tasaka.

Предприятие, напомним, став победителем национального отборочного конкурса, представляло свою страну на смотре 2013 года с треком You and Me. Всё это вызвало немалый резонанс, так как данный коллектив состоял из участников благотворительной организации "Армия Спасения", и на отборе четверо из его членов выступали в форме организации.

В результате для участия в "Евровидении" коллективу пришлось сменить название с Heilsarmee ("Армия Спасения" по-немецки) на Tasaka ("очищение" на суахили), так как правила фестиваля запрещают религиозное или политическое содержание в названиях групп-конкурсантов.

На момент выступления Рамзауэру было 95 лет - это самый пожилой участник "Евровидения" за всю его историю.

Коллектив распался в 2015-м так как, по словам участников, "выполнил свою миссию".

Как передает WiwiBloggs, Эмиль, родившийся в 1918 году в Туне, скончался в доме престарелых за два месяца до 104-летия.

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