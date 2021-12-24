Началось промышленное производство вакцины от COVID-19 "КовиВак"

В Кировской области начали производить вакцину "КовиВак", разработанную в Центре имени Чумакова. До конца декабря на заводе "Нанолек", расположенном под Кировом, будет произведено 250 тысяч доз вакцины.

В дальнейшем мощности площадки позволят выпускать десять миллионов доз препарата в год, сообщил на церемонии запуска производства глава "Нанолек" Владимир Христенко.

До сих пор вакцина "КовиВак", которую зарегистрировали в феврале 2021 года, выпускалась только в одном месте - в производственном подразделении центра Чумакова. Весь год спрос на нее намного превышал предложение - людям, которые хотели привиться именно этой вакциной, приходилось за ней гоняться - обзванивать поликлиники, чтобы поймать момент, когда она будет в наличии. Таких желающих было много - вакцина сделана по проверенной классической технологии. К тому же в активе Центра Чумакова богатый опыт в производстве разных вакцин - этим здесь занимаются уже без малого 70 лет. Здесь, например, была разработана вакцина против полиомиелита, ею в Советском Союзе в 50-60-х годах привили всех детей и справились с эпидемией. Современная вакцина против желтой лихорадки, созданная чумаковцами, признана ВОЗ и поставляется на экспорт в рамках международных гуманитарных программ.

При этом достаточных производственных мощностей для многомиллионного производства противоковидной вакцины в научном центре не было. Понадобился индустриальный партнер. Как пояснил гендиректор Центра Чумакова Айдар Ишмухаметов, сотрудничество с фармкомпанией позволит нарастить производство вакцины в соответствии с потребностями: можно выпускать ее столько, сколько нужно, да еще и с перспективой экспорта.

Сейчас, когда уже ясно, что коронавирус остался в людской популяции и необходимо будет регулярно ревакцинироваться, наличие в стране нескольких вакцин в достаточных объемах очень важно. А "КовиВак", говорят специалисты, хорошо подходит для повторных прививок.

В Центре Чумакова уже готовят пакет документов для прохождения процедуры признания вакцины ВОЗ

"Важно, что процесс производства вакцины полностью осуществляется на территории страны. При этом самая серьезная задача, которая встала перед нами после разработки препарата, - обеспечить масштабирование. Переход от выпуска небольших лабораторных партий к промышленным - это всегда проблема. Поэтому большое значение тут имеет надежность индустриального партнера. "Нанолек" выпускает вакцину в больших масштабах, а мы освобождаем наши мощности для наращивания выпуска антигена - основного компонента вакцины. Это идеальная модель сотрудничества", - подчеркнул Ишмухаметов.

Как рассказал Христенко, ученые и фармпроизводитель сотрудничают уже несколько лет. На этом же заводе было налажено единственное в стране производство инактивированной вакцины против полиомиелита. Кстати, под "КовиВак" предприятие передало уже построенную технологическую линию. До пандемии ее хотели использовать для расширения выпуска полиовакцины. Под новый продукт линию, конечно, оснастили дополнительным оборудованием и провели технологический трансфер. Это получилось сделать рекордно быстро - всего за четыре месяца.

Что касается возможных поставок "КовиВака" за рубеж, они, очевидно, со временем тоже будут. На днях 300 тысяч доз уехали в Беларусь - там зарегистрировали нашу вакцину, как ранее "Спутник V". Кроме того, как сказал "РГ" Айдар Ишмухаметов, Центр Чумакова планирует пройти процедуру перерегистрации "КовиВака" в ВОЗ - это нужно для участия в международных проектах. Процедура непростая, но сомнений в том, что "добро" от ВОЗ будет получено, у создателей вакцины нет, поскольку производство отвечает всем международным требованиям. Кстати, к началу выпуска "КовиВака" на фармзаводе приурочили запуск новой суперсовременной лаборатории. Там контролируют качество препаратов на всех этапах технологической цепочки.

Кстати

На предприятии под Кировом выпускается несколько вакцин: это "Полимилекс" - против полиомиелита, "Пентаксим" (совместно с Sanofi) - пятикомпонентная комбивакцина от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции.

Кроме того, в ближайших планах - выпуск вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ), пневмококка и менингококка.

Разрабатывается еще несколько собственных вакцинных препаратов - в частности, от COVID-19 и разновидности герпеса, вызывающего опоясывающий лишай.