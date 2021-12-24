Названо природное "лекарство" от мигрени

Употребление имбиря помогает облегчить головную боль при мигрени. Об этом говорится в статье Food News.

Исследования ученых показали, что действие имбиря при мигрени похоже на эффект лекарства, работа которого основана на сужении идущих к мозгу кровеносных сосудов. При этом, в отличие от препарата пряность не вызывает серьезных нежелательных последствий.

Кроме того, имбирь помогает защитить мозг от вреда свободных радикалов (вызывают окислительный стресс, который повреждает здоровые клетки мозга). Также пряность регулирует в мозгу химические вещества, связанные с депрессией, повышая уровень серотонина ("гормон счастья") и дофамина ("гормон хорошего настроения").

Напомним, что при выборе любых схем питания необходима консультация специалистов.