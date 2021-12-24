Новости

Заразившуюся COVID-19 Светлану Крючкову частично парализовало 15:25
Певица обвинила 67-летнего "Мистера Бига" в секс-нападениях и угрозах 14:35
На 104-м году жизни умер старейший участник "Евровидения" 13:52
Умер один из создателей "Евлампии Романовой" Владислав Зимницкий 13:21
Канал Disney назвал самые популярные в России мультфильмы 13:06

Леонардо Ди Каприо против огромной кометы

Рецензии
    24.12.2021, 15:35
Текст:   Богдан Бобров
На стадии анонса фильм "Не смотрите наверх" выглядел интригующе - его точно нельзя было назвать самым долгожданным проектом года, но он явно обладал потенциалом для того, чтобы стать приятным сюрпризом - хотя бы из-за участия Леонардо Ди Каприо, являющегося очевидным локомотивом всего предприятия, и в целом звездного каста с зашкаливающим количеством лауреатов и номинантов премии "Оскар".
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сюжет картины рассказывает историю о двух астрономах, которые обнаруживают гигантскую комету, летящую к Земле и при столкновении угрожающую уничтожить жизнь на планете. Далее на протяжении почти двух часов хронометража ученые пытаются донести эту информацию людям - влиятельным и не очень, но ни у кого не находят поддержки.

При этом режиссер и автор сценария Адам МакКей старается усидеть сразу на нескольких стульях, пытаясь на фоне приближающейся и неминуемой катастрофы глобального масштаба сатирически высказаться вообще на все остро-социальные темы и проблемы современного общества.

В ленте высмеиваются помпезные презентации очередного смартфона, утечки интимных фотографий знаменитостей, чрезмерное влияние социальных сетей, бессмысленные ток-шоу, погромы во время беспорядков BLM-движения и некомпетентность американского президента.

Заметны также и явные отсылки к периоду первых локдаунов пандемии - из-за огромного камня, летящего из космоса, группы людей начали строить бункеры, закапываться в землю, что послужило созданию дефицита лопат, обвалу акций и приостановке всех спортивных соревнований.

Фото: kinopoisk.ru
Во вселенной "Джона Уика" появились Нео и Агент Смит из "Матрицы"

Во всем этом можно прочитать желание авторов создать некую иносказательность, символизм и заложить дополнительный смысл между строк. В этом месте вскрывается главная проблема фильма, ведь жанрово "Не смотрите наверх" - это комедия. Вот только совсем не смешная - шуток катастрофически мало, а те что есть, максимум могут вызвать легкую полуулыбку.

Фото: kinopoisk.ru
Супергеройский кризис среднего возраста, или почему Хоукай уже не торт

При чем, в ходе промо-кампании картина продвигалась не просто как комедия, а как комедия с Леонардо Ди Каприо - новый для именитого артиста жанр, в котором Лео мог раскрыть новые грани своего таланта. Но материала для этого у него было преступно мало, поэтому претензий к нему нет никаких. Это, впрочем, применительно ко всему актерскому составу.

По итогу "Не смотрите наверх" получился очень странным фильмом. С одной стороны интригует, чем вся эта вакханалия закончится - шутка ли, но это первая за очень долгое время лента, сюжет которой целиком не слили в трейлерах. С другой - эмоционального отклика от просмотра не возникает совсем. Слишком расфокусированным получился общий посыл - с замахом пошутить сразу обо все на свете, получилось не смешно, не грустно, а просто скучно и неинтересно.

2

Новости

Серьезно обгоревшую при пожаре певицу Хлебникову прооперировали 10:58
Вышел второй трейлер экранизации Uncharted 23.12.2021
У российского сериала "Зёма" появится новогодний спин-офф 23.12.2021
Третий "Человек-паук" вошел в десятку лучших фильмов по версии IMDb 23.12.2021
В Петербурге умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Вадим Лобанов 23.12.2021
⧣ США
Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
Киану Ривз рассказал, о чем договорился с главой Marvel Кевином Файги 23.12.2021
Второй сезон "Ведьмака" набрал 142 миллиона часов просмотров 23.12.2021
Вышел тизер "Соника 2" в стиле "Матрицы" 23.12.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Майкл Китон вернется к роли Бэтмена в сериале "Бэтгерл" 23.12.2021
HBO показал видеоролик с главными новинками 2022 года 23.12.2021
Премьеру "Джона Уика 4" отодвинули почти на год 23.12.2021
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
У третьего сезона сэдкома "Атланта" появилась дата премьеры 23.12.2021
"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы и сериалы года 22.12.2021
Вышло продолжение видео об "обычной русской кибербольнице" 22.12.2021