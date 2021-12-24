На стадии анонса фильм "Не смотрите наверх" выглядел интригующе - его точно нельзя было назвать самым долгожданным проектом года, но он явно обладал потенциалом для того, чтобы стать приятным сюрпризом - хотя бы из-за участия Леонардо Ди Каприо, являющегося очевидным локомотивом всего предприятия, и в целом звездного каста с зашкаливающим количеством лауреатов и номинантов премии "Оскар".

Сюжет картины рассказывает историю о двух астрономах, которые обнаруживают гигантскую комету, летящую к Земле и при столкновении угрожающую уничтожить жизнь на планете. Далее на протяжении почти двух часов хронометража ученые пытаются донести эту информацию людям - влиятельным и не очень, но ни у кого не находят поддержки.

При этом режиссер и автор сценария Адам МакКей старается усидеть сразу на нескольких стульях, пытаясь на фоне приближающейся и неминуемой катастрофы глобального масштаба сатирически высказаться вообще на все остро-социальные темы и проблемы современного общества.

В ленте высмеиваются помпезные презентации очередного смартфона, утечки интимных фотографий знаменитостей, чрезмерное влияние социальных сетей, бессмысленные ток-шоу, погромы во время беспорядков BLM-движения и некомпетентность американского президента.

Заметны также и явные отсылки к периоду первых локдаунов пандемии - из-за огромного камня, летящего из космоса, группы людей начали строить бункеры, закапываться в землю, что послужило созданию дефицита лопат, обвалу акций и приостановке всех спортивных соревнований.

Во всем этом можно прочитать желание авторов создать некую иносказательность, символизм и заложить дополнительный смысл между строк. В этом месте вскрывается главная проблема фильма, ведь жанрово "Не смотрите наверх" - это комедия. Вот только совсем не смешная - шуток катастрофически мало, а те что есть, максимум могут вызвать легкую полуулыбку.

При чем, в ходе промо-кампании картина продвигалась не просто как комедия, а как комедия с Леонардо Ди Каприо - новый для именитого артиста жанр, в котором Лео мог раскрыть новые грани своего таланта. Но материала для этого у него было преступно мало, поэтому претензий к нему нет никаких. Это, впрочем, применительно ко всему актерскому составу.

По итогу "Не смотрите наверх" получился очень странным фильмом. С одной стороны интригует, чем вся эта вакханалия закончится - шутка ли, но это первая за очень долгое время лента, сюжет которой целиком не слили в трейлерах. С другой - эмоционального отклика от просмотра не возникает совсем. Слишком расфокусированным получился общий посыл - с замахом пошутить сразу обо все на свете, получилось не смешно, не грустно, а просто скучно и неинтересно.

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