Некоторые медработники получат дополнительные дни оплачиваемого отпуска

Три дополнительных дня оплачиваемого отпуска получили отдельные категории медицинских работников за непрерывный стаж работы свыше трех лет. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соответствующие должности и учреждения здравоохранения.

Дополнительные дни отпуска положены:

- врачу-специалисту участковой больницы в сельской местности;

- среднему медперсоналу сельских участковых больниц, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов;

- участковым терапевтам и педиатрам, в том числе заведующим профильными отделениями, в территориальных участках городских поликлиник, поликлинических отделений;

- участковым медсестрам терапевтических и педиатрических территориальных участков;

- врачам выездных бригад скорой помощи, среднему персоналу таких бригад, в том числе входящему в выездную бригаду для санитарной эвакуации и для экстренной консультации;

- старшим врачам и фельдшерам станций скорой помощи;

- фельдшерам врачебных амбулаторий и ФАПов;

- врачам и среднему медперсоналу сельских домов-интернатов для престарелых и инвалидов;

- врачам и медсестерам общей практики терапевтических и педиатрических участков и отделений.