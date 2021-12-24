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24.12.2021,  
15:53
Текст:  Алексей Моисеев

Новейшие китайские VT-4 потеснят устаревшие английские танки в Нигерии

Нигерийские сухопутные войска продолжают эксплуатацию устаревших английских танков Vickers Mk.3, однако, как ожидается, в скором времени их начнут заменять новейшими VT-4 китайского производства.
Фото: wokaka11 / youtube.com Фото: wokaka11 / youtube.com
Фото: wokaka11 / youtube.com

Первая партия Vickers Mk.3 была приобретена оборонным ведомством этого государства сорок лет назад. Всего было получено, по разным данным, чуть более 80 боевых машин. В настоящее время на ходу продолжает оставаться всего несколько десятков, их время от времени бросают в бой против действующих на территории страны террористических формирований.

Эти танки вооружены 105-мм пушками с боекомплектом пятьдесят снарядов. Имеется также спаренный 7,62-мм пулемет (2600 выстрелов) и 12,7-мм зенитный с запасом патронов в 700 штук.

Дизельный двигатель американского производства мощностью 720 л.с. позволяет развивать максимальную скорость по шоссе до 60 км/ч. Запас хода по топливу - 490 км. Боевая масса - 40000 кг. Экипаж - 4 человека.

Самым большим недостатком танков считается слабая по современным меркам броневая защита, так, в лобовой части корпуса и башни она не превышает 80 мм, а в бортах - 60 мм. Поэтому, не удивительно, что часто эти машины становятся легкими целями для боевиков, использующих устаревшие реактивные гранатометы.

Как сообщалось, нигерийские военные стараются задействовать в боях Т-72АВ с динамической защитой.

В то же время весной прошлого года стало известно о прибытии в страну нескольких китайских основных боевых танков VT-4. Они несут мощное многослойное бронирование, современную систему управления огнем с тепловизионными прицелами. 125-мм гладкоствольные пушки могут вести огонь как снарядами различных типов, так и управляемыми ракетами. Имеются два пулемета: 7,62-мм и 12,7-мм.

Фото: Military Girl - News, Technology, Shorts / youtube.com
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Мощность двигателя -1300 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч. Запас хода - 500 км. Экипаж - 3 человека. Масса - 51000 кг.

Точных данных о количестве приобретенных машин пока нет, но, как полагают военные эксперты, из-за относительной дороговизны вряд ли ими удастся полностью заменить весь имеющийся парк Vickers Mk.3. Поэтому для полной модернизации нигерийского танкового парка лучше бы подошли более простые VT-2, недавно замеченные в Танзании, или доработанные Т-72, которые хорошо освоены местными танкистами.

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